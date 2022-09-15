Dolar 18,26 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,26 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 18:52
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2390
|18,2400
|18,2590
|18,2600
|Avro
|18,2420
|18,2430
|18,2520
|18,2530
|Sterlin
|21,0840
|21,1890
|20,9310
|21,0360
|İsviçre Frangı
|18,9460
|19,0420
|18,9740
|19,0690
|ANKARA
|ABD Doları
|18,2090
|18,2890
|18,2290
|18,3090
|Avro
|18,2020
|18,2820
|18,2120
|18,2920
|Sterlin
|21,0240
|21,2340
|20,8710
|21,0810