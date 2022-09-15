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Konut satışları Ağustos'ta yüzde 12,7 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 5 bin 273 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 22:45
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Konut satışları Ağustos'ta yüzde 12,7 azaldı

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 5 bin 273'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de ağustosta 123 bin 491 konut satıldı. Ülke genelinde yabancılara satılan konut sayısı ise 5 bin 273 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 10,1 azalış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1814 konut satışıyla Antalya aldı. Bu ili sırasıyla 1750 konut satışıyla İstanbul ve 317 konut satışıyla Mersin izledi.

Ağustosta Rusya vatandaşları Türkiye'den 1238 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 633 konutla İran, 417 konutla Irak vatandaşları takip etti.

- İpotekli konut satışları azaldı

Ağustosta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 azalarak 22 bin 168'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı 18 oldu. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 yükselişle 211 bin 631 olarak kayıtlara geçti.

Ağustosta ipotekli satışların 6 bin 654'ü, ocak-ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 55 bin 348'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

- Diğer konut satışları düştü

Türkiye genelinde diğer konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 azalarak 101 bin 323 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 82 olarak kayıtlara geçti. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla 732 bin 160'a çıktı.

İlk el konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 azalarak 39 bin 25'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,6 oldu. İlk el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 276 bin 164'e yükseldi.

İkinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 azalarak 84 bin 466'ya indi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,4 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artışla 667 bin 627 olarak kaydedildi.

(Bitti)

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