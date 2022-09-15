Aydın'da hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı yaya yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 14:37
İzmir-Denizli seferini yapan tren, Aydın-İzmir kara yolu Kültürpark mevkisindeki hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Ceylan Akmeşe'ye (54) çarptı.
Yaralanan Akmeşe, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!