Bakan Bozdağ: KHK'ların mağdur ettiği kimse yok
NTV yayınında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'KHK'lılarla ilgili konuşurken doğru bir cümle de kurmuyorlar. Ortada KHK'ların mağdur ettiği kimse yok. Birisi bir mağduriyetten bahsediyorsa FETÖ bunların bu hale gelmesine neden oldu' dedi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 15 Eylül 2022 20:15
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"KHK'LARIN MAĞDUR ETTİĞİ KİMSE YOK"
Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, KHK'lıların göreve iade edileceği
yönündeki sözlerinin hatırlatılmasına karşılık da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın
aleyhine olan ne varsa siyaset malzemesi haline getirildiğini belirtti. FETÖ'yle
mücadelenin devlet mücadelesi olduğunu ve hala sürdüğünü söyleyen Bozdağ, "KHK'lılarla
ilgili konuşurken doğru bir cümle de kurmuyorlar. Ortada KHK'ların mağdur ettiği
kimse yok. Birisi bir mağduriyetten bahsediyorsa FETÖ bunların bu hale gelmesine
neden oldu" diye konuştu.