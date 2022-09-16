16 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları.

Konut satışları Ağustos'ta yüzde 12,7 azaldı
Konut satışları Ağustos'ta yüzde 12,7 azaldı
Öğretmenlere Sağlık Sigortalarında Özel İndirim
Öğretmenlere Sağlık Sigortalarında Özel İndirim
Sponsorlu İçerik
10 soruda Sosyal Konut Projesi: Yılda 2 kez taksitlere zam yapılacak mı?
10 soruda Sosyal Konut Projesi: Yılda 2 kez taksitlere zam yapılacak mı?
Milyonluk vurgun! Ellerinde sözleşme ile ortada kaldılar
Milyonluk vurgun! Ellerinde sözleşme ile ortada kaldılar
Bakan Bozdağ: KHK'ların mağdur ettiği kimse yok
Bakan Bozdağ: KHK'ların mağdur ettiği kimse yok
'Profesör maaşlarında 10 bin liranın üzerinde iyileşme olacak'
'Profesör maaşlarında 10 bin liranın üzerinde iyileşme olacak'
Uzmanından 'altın' öngörüsü: Düşüş sürer mi?
Uzmanından 'altın' öngörüsü: Düşüş sürer mi?
Uzman öğretmenlik eğitimini tamamlayamayan öğretmenlere ek süre
Uzman öğretmenlik eğitimini tamamlayamayan öğretmenlere ek süre
Sosyal konutta 'ödeme şartları' değişti
Sosyal konutta 'ödeme şartları' değişti
Bakan Akar yanıtladı: Kuleli Askeri Lisesi satıldı mı?
Bakan Akar yanıtladı: Kuleli Askeri Lisesi satıldı mı?
'Herkes hakimliğe, savcılığa lütfen soyunmasın!'
'Herkes hakimliğe, savcılığa lütfen soyunmasın!'
YÖK Başkanı açıkladı: İptal edilen KPSS incelemesi tamamlandı
YÖK Başkanı açıkladı: İptal edilen KPSS incelemesi tamamlandı
Bakan Kurum: Başvuru şartları uymazsa kura dışı bırakacağız
Bakan Kurum: Başvuru şartları uymazsa kura dışı bırakacağız
'Sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam'
'Sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam'
Üniversite hastaneleri çalışanlarına yapılan iyileştirme Resmi Gazete'de
Üniversite hastaneleri çalışanlarına yapılan iyileştirme Resmi Gazete'de
Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı
Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı
Tarihi projede iş yerlerinin illere göre sayıları belli oldu
Tarihi projede iş yerlerinin illere göre sayıları belli oldu
Konut projesinde başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı
Konut projesinde başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı
Bakan Nebati'den Financial Times'ın iddialarına yanıt
Bakan Nebati'den Financial Times'ın iddialarına yanıt
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimle konaklayabilecek
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimle konaklayabilecek
İkinci el araç sektöründe yeni dönem bugün başladı
İkinci el araç sektöründe yeni dönem bugün başladı
AK Parti'den sürpriz hamleler birbiri ardına geliyor
AK Parti'den sürpriz hamleler birbiri ardına geliyor
Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek
Ucuz konutta gençlere özel fırsat! Öğrenciler de başvurabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı
Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik
Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik
15 Eylül 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
15 Eylül 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı
Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki: Be haddini bilmez, be ahlaksız
Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki: Be haddini bilmez, be ahlaksız
Bakan Soylu 'lanet olsun insanlığınıza' diyerek paylaştı
Bakan Soylu 'lanet olsun insanlığınıza' diyerek paylaştı
Bakan Kurum: Proje duyulur duyulmaz ev ve kira fiyatları aşağı gelmeye başladı
Bakan Kurum: Proje duyulur duyulmaz ev ve kira fiyatları aşağı gelmeye başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

16 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları

16 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 00:02
Yazdır
16 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katılacak. Aile fotoğrafında yer alacak Erdoğan, Zirve'nin ikinci oturumunda konuşacak. Resmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan, zirveye katılan ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Semerkant)

2- Resmi ziyaret için Moldova'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından kabul edilecek, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ve Meclis Başkanı Dimitri Constantinov ile görüşecek, Gagavuz Özerk Yeri Halk Topluluğu milletvekilleri ve İcra Komitesi üyeleri ile genişletilmiş toplantıya iştirak edecek.

(Kişinev/Komrat)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Esenler'de geri dönüşümden kazanılan 6,5 milyon defterden 500 bininin ilçedeki öğrencilere dağıtılacağı Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu'nda düzenlenecek törene ve "Vatandaşla Buluşma" programına iştirak edecek, AK Nokta ile esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, Gençlik Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00/15.00/15.15/16.30)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Arnavutköy Kültür, Spor, Eğitim ve Yaşam Merkezi Açılış Töreni'ne, Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisi İnceleme Gezisi'ne, Silivri Seymen Köyü Çiftçi Buluşması programlarına, Değirmenköy Buğday ve Mazot Desteği Dağıtım Töreni'ne, Büyükçekmece Sahil Düzenlemesi ve E-5 Yan Yolu Düzenlemesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00-17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Marriott Otel'de düzenlenecek "Akademi Buluşmaları-3: Aile" programına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TPAO Tesislerinde basın toplantısı yapacak, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığınca düzenlenecek Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Adıyaman/10.30/13.30/15.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çayeli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

KAPAT [X]

(Rize/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trakya Tohum AŞ'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği "Ayçiçeği Hasadı" etkinliğine katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci DSİ tarafından düzenlenecek Taşkın Yönetimi Çalıştay Programı'na ve "Ayçiçeği Hasadı" etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/09.15/14.30)

3-TCMB, temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini ve temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- TÜİK, 2021 yılı sektör bilançolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi yapılacak.

(Semerkant)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı Deniz Haritaları Seyir Yardımcıları Sergisi, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Çanakkale Destinasyon Tanıtım Merkezi, "Bir Hikayem Var" Sergisi ve "Toprakla Şekillenen Bir Ömür" Kale Grubu 65. Yıl Sergisi açılışlarına, "Troyalılar Geldi Kortej Yürüyüşü"ne katılacak, Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde "Troya Gösterisi"ni izleyecek.

(Çanakkale/14.45-21.00)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'da serbest stil mücadelesiyle sürecek. 57 kiloda Muhammet Karavuş, 74 kiloda Soner Demirtaş, 92 kiloda Feyzullah Aktürk müsabakalara başlayacak, 125 kiloda Taha Akgül finalde güreşecek.

(Belgrad)

2- Spor Toto Süper Lig'in 7. haftası Galatasaray-Arabam.com Konyaspor, Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Hatay/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasının ilk maçında Yeni Malatyaspor ile Altay karşı karşıya gelecek.

(Malatya/20.00)

4- Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi yapılacak.

(İstanbul/11.30)

5- Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları çekilecek. Türk takımlarından kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank'ın rakipleri belli olacak.

(Brüksel/19.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.00)

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Bakan Soylu: Bunun adı devrimdir, sahibi Recep Tayyip Erdoğan'dır
Bakan Soylu: Bunun adı devrimdir, sahibi Recep Tayyip Erdoğan'dır
Bakan Bozdağ: KHK'ların mağdur ettiği kimse yok
Bakan Bozdağ: KHK'ların mağdur ettiği kimse yok
Tanju Özcan, Akşener'den 6'lı masada ismini söylemesini istedi
Tanju Özcan, Akşener'den 6'lı masada ismini söylemesini istedi
Bakan Akar yanıtladı: Kuleli Askeri Lisesi satıldı mı?
Bakan Akar yanıtladı: Kuleli Askeri Lisesi satıldı mı?
Eski milletvekili Berhan Şimşek'e 6 bin lira adli para cezası
Eski milletvekili Berhan Şimşek'e 6 bin lira adli para cezası
'Herkes hakimliğe, savcılığa lütfen soyunmasın!'
'Herkes hakimliğe, savcılığa lütfen soyunmasın!'

Bu Habere Tepkiniz

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tüm üniversite rektörlüklerine gönderilen ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli yürütülmesini amaçlayan önlemlere ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işlemine ilişkin davayı sonuçlandırdı.
'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda uzman olarak görev yapan davacının 2016 mali hizmet yılı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin davayı karara bağladı. İşlemi hukuka uygun bulan Daire kararı onandı.
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 72.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 72.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 72.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 15 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Kız kardeşi görenleri kendine hayran bıraktı!

Kız kardeşi görenleri kendine hayran bıraktı!

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, yaşantısı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmezken kız kardeşiyle olan pozları olay oldu.