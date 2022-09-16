Semerkant'ta günün fotoğrafı: Liderlerin gözü Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'ta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.



SEMERKANT'TA GÜNÜN FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, liderlerle sohbet ettiği anlar sosyal medyada çokça paylaşılıyor.

Azerbaycan basını, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediği bu fotoğrafı, "Semerkant'ta günün fotoğrafı: Liderlerin gayri resmi toplantısı..." şeklinde duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile komplekste incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in samimi sohbeti de dikkat çeken kareler arasında yer aldı.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle olan samimi fotoğrafları ve sohbetlerine pek çok yorum geldi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Dünya lideri" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türkmenisyan, Tacikistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Pakistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Belarus liderleriyle bir arada.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada zirveye katılan diğer ülke liderleriyle bir araya geldi.