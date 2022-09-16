Mersin'de terör örgütü PKK operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Mersin'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 09:50
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG üyesi olduğu belirlenen 2 kadın zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonda, bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü de tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.
Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!