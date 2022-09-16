Başkent'te FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 10:11
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!