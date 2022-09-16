Dolar, haftayı 18,28 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 18,28 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 18:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2590
|18,2600
|18,2800
|18,2810
|Avro
|18,2520
|18,2530
|18,3160
|18,3170
|Sterlin
|20,9310
|21,0360
|20,8200
|20,9400
|İsviçre Frangı
|18,9740
|19,0690
|18,9060
|19,0000
|ANKARA
|ABD Doları
|18,2290
|18,3090
|18,2500
|18,3300
|Avro
|18,2120
|18,2920
|18,2760
|18,3560
|Sterlin
|20,8710
|21,0810
|20,7600
|20,9700