'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti
"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435 oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 17:59
"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu.
TOKİ'den alınan bilgiye göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuranların sayısı 2 milyonu aştı.
Başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435'e ulaştı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!