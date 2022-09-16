Çubuk'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde aile bireylerinin kavgasında kardeşi tarafından bıçakla yaralanan ağabey hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 12:30
Cumhuriyet Mahallesi Çeyiz Sokak'ta H.K. (61) ile oğlu E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, H.K'nin diğer oğlu S.K. de (18) karıştı.
Kavgaya dönüşen olayda S.K, ağabeyi E.K'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
E.K, Ankara'da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, S.K'yi gözaltına aldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!