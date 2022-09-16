Kapadokya'da ATV motorun devrilmesi sonucu 1 turist öldü
Nevşehir'in Göreme beldesinde, kullandığı ATV motor şarampole devrilen yabancı uyruklu kadın turist yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 14:05
Edinilen bilgiye göre, bölgeye gelen 48 yaşındaki Hindistanlı turist Kulkarnı Paurnıma Daso, kiraladığı ATV ile gezintiye çıktı.
Kullandığı araç Aşk Vadisi yamaçlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilen Daso olay yerinde hayatını kaybetti.
Daso'nun cesedi, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!