İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü
Kaybolan bir düzensiz göçmen için arama çalışması başlatıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 14:32
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 düzensiz göçmen öldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.
Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.
Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.
Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!