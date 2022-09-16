Konut fiyatlarında yeni rekor: İstanbul'da artış yüzde 200
Konut fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Konut fiyatları, temmuzda aylık bazda yüzde 8, yıllık bazda yüzde 174 artış gösterdi. Fiyatlardaki reel artış yüzde 52,6 oldu. İstanbul'da yıllık artış ise yüzde 200 olarak gerçekleşti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 17:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 507,6 olarak kayıtlara geçti.
Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 173,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 52,6 oldu.
Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında temmuzda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 8,2, yüzde 8,4 ve yüzde 7 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 200,1, Ankara'da yüzde 181 ve İzmir'de yüzde 162,2 yükseldi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!