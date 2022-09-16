İntihar girişiminde bulunan savcı hayatını kaybetti
Batman'a yaklaşık 2 ay önce atanan Cumhuriyet Savcısı A.S.Y., öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralanan savcı hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 15:34
Gercüş ilçesine yaklaşık 2 ay önce atanan ve 3 ay önce evlenen Cumhuriyet Savcısı A.S.Y. (28), öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde silahı ile kafasına sıktığı kurşunla ağır yaralandı.
A.S.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen savcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!