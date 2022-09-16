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Bakan Soylu: Bir masada toplanmışlar, örtü altından birbirlerini bıçaklıyorlar

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir tane masada toplanmışlar, örtü altından birbirlerini bıçaklıyorlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 17:30
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Bakan Soylu: Bir masada toplanmışlar, örtü altından birbirlerini bıçaklıyorlar

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada, "Adnan Menderes'i idam edenler sadece Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu idam etmediler. Bu ülkeye bir mesaj vermek istediler. Sizler 17-25 Aralık'ta dik durmasaydınız, 6-8 Ekim olaylarında dik durmasaydınız, 15 Temmuz olaylarına çıplak ellerinizle müdahale etmeseydiniz bugün Türkiye çok daha başka bir durumda olacaktı. Ama sizlerin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve dirayeti ile bu ülkeyi cenderelere sürüklemek isteyenlere geçit vermedik. Türkiye bugün Doğu Akdeniz'de enerji ararken, dünya sen ne yapıyorsun buraya giremezsin derken ben en temel hakkımı arıyorum diyen bir ülke haline geldi. Bunu Cumhur İttifakı'nın sahip olduğu bu anlayışı ile yapıyoruz. Birilerinin yapamazsınız, edemezsiniz demesine rağmen liderimize olan inancımız ile bir bir yapıyoruz. Bunu sağlayan bu davanın mensuplarıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ona inanan yol arkadaşlarıdır. Sizler bu ülkede birer devrim yaptınız. Devrimci derken bunu bir güzelleme yapmak için söylemiyorum. Bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptılar. Yukarıdan parmak salladılar. 'Siz bu ülkede Ayasofya'yı açamazsınız. Ayasofya'yı açmanız bize bir başkaldırıdır' dediler. Ama bu dayatmalara rağmen bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bunu yaptık. Bu ülkede insanlar bizim otomobilimiz ne olacak diye fısıltıyla konuşuyorlardı. Bu ülkede araba yapmak isteyenlerin feleğini ters çevirdiler, uçak yapmak isteyenlerin feleğini ters çevirdiler. 'Siz Amerika'ya, Avrupa'ya göbekten bağlı kalacaksınız' dediler. Siz bir devrim yaparak mazlum milletlere de nasıl devrim yapacağınızı gösterdiniz. Şimdi yeni başlıyoruz. Artık koşma zamanı. AK Parti ile, Milliyetçi Hareket Partisi ile, Büyük Birlik Partisi ile, Cumhur İttifakı ile bu ülkeye biçtikleri o makus kaderi ters yüz ettik. 2023 sadece bir seçim değildir. Cumhuriyetin birinci asrının ikinci asra devrinin bir göstergesidir. Cumhuriyetin ilk asrında yaşadığımız zorlukları, sıkıntıları aşarak geldiğimiz bu günlerin yeni bir asra devrinin tarihidir. Masalara oturup bu ülkenin bağımsızlığını birilerini peşkeş çekmeye, üç beş oy almaya çalışanlara, bu ülkeyi Amerika'ya satmaya çalışanlara bu ülkenin kendi kaynakları ile kendine yeteceğini göstermenin zamanıdır. Bir taraftan LGBT'dir türlü türlü ahlaksızlıklar ile Amerika ve Avrupa'dan gelen talimatları uygulanmaya çalışılanların gerçek yüzünü bu millet görecektir. Takke düşecek kel görünecektir" ifadelerini kullandı.

Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Kim Cumhurbaşkanı adayı olursa olsun, her birinin kendine ait hikayeleri var. Hiçbirinin icraatlarına dair bir hikayeleri yok. Bir tane masada toplanmışlar, örtü altından birbirlerini bıçaklıyorlar. Dertleri milletimize devletimize hizmet değil, hangi televizyonu ben sahipleneceğim, hangi kanalı ben alacağım onun tartışmasını yapıyorlar. Rahmetli annemin bir sözü vardır, 'Eyvah para etmez' Ne kadar eyvah desek de fayda etmez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın bulunduğu bu ekonomik krizin içinden ülkemizi çıkararak, Türkiye'yi 2023 ile birlikte şahlandıracaktır. Nasıl ki biz bundan 100 yıl önce bizlere bu vatanı emanet edenlere dualar ediyor, onları rahmetle anıyorsak, 100 yıl sonra da gelecek nesiller Türkiye'de büyük devrimleri gerçekleştirdiğiniz için, bu ülkeyi büyük bir cendereye sokmadığınız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarına dua edecekler."

Bakan Soylu daha sonra MHP Kırklareli İl Başkanlığını ve Ülkü Ocakları Kırklareli İl Temsilciliğini de ziyaret etti.

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