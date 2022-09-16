'Bataklık Operasyonu' davasındaki tahliyelere itiraz reddedildi

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Eylül'de görülen duruşmada sanıklar Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Zülfü Mengan, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek, sanıkların yeniden tutuklanmasını istedi.

Talebi yerinde görmeyen mahkeme, nihai kararı vermesi için itiraz dilekçesi ve dava dosyasını Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Bu mahkeme de sanıklara "isnat edilen suçlama", "tutuklulukta geçen süre" ve "delillerin büyük ölçüde toplanmış olduğu" gerekçesiyle savcılığın yeniden tutuklama talebini reddetti.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Daş ve Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.

Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de aynı suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

Son tahliyelerden sonra dosyada tutuklu sanık kalmadı.