İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir mağazanın, açılışa özel indirimde satışa sunulan cep telefonunu alabilmek için sıraya girenler sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

Çok sayıda kişi mağaza önünde toplanırken kapıların açılmasıyla telefon kuponlarını alabilmek için içeri girenler, izdihama neden oldu.

Mağaza görevlilerinin elinden kuponu almayı başaran Mustafa Öztürk ile bazı kişiler arasında arbede yaşandı. Öztürk'ün elindeki indirim kuponu, arbede sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce alındı.

Telefonu alabilmek için Samsun'dan gelen Mustafa Öztürk, silahla tehdit edildiğini söyleyip kuponunu alanlardan şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan Öztürk, gece yarısında dükkanın önüne gelerek beklemeye başladığını söyledi.



Sırada bekçi olduklarını söyleyen bazı kişiler olduğunu belirten Öztürk, "Cep telefonunun birisini ben aldım, elimden zorla aldılar. Üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, 'Yanındaki arkadaşının kafasına dayıyayım mı?' dedi.

Öztürk, dükkan içinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını da öne sürdü.

Görgü tanığı Mutlu Öztürk ise "Ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim ama o esnada bizim üzerimize de çullandılar. Bu olay burada kalmamalı" ifadesini kullandı.