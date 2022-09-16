Bakan Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde düzenlenen mitingde, "10 ilde 120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 19:15
Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "9-10 ilde 120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ" dedi.
Bakan Soylu'nun mitingde vatandaşlara hitabı devam ediyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!