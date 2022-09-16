Doktorla tartışıp güvenlik görevlisine saldıran şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da istediği raporu vermeyen doktorla tartışan ve güvenlik görevlisine saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Eylül 2022 19:31
Eyyübiye ilçesinde kavga ettiği kişiler tarafından darbedilen A.D, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almak için başvurdu.
A.D, 10 günlük rapor talebini yerine getirmeyen ve 1 günlük rapor veren doktorla tartışmaya başladı.
Araya giren güvenlik görevlileriyle bu kez tartışan A.D. ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!