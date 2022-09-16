Avrupa kapıda bekletiyor: Ret nedenleri siyasi mi?

Pandemi dönemindeki seyahat kısıtlamaları ülkeler arası sirkülasyona ket vurdu.

Kısıtlamaların kalkmasıyla Avrupa'ya gitme planları kurulmaya başladı.

Kimisi iş, kimisi okumak, kimisi de kariyer yapmak için Avrupa'ya gitmek istiyor.

Ancak bu planlar, bugünlerde zaman zaman suya düşebiliyor.

Vize merkezleri yoğun

Başvuru yoğunluğunu vize başvuru merkezlerinin önünde görmek mümkün.

Kimi iş seyahati, kimi ise egitim için vize merkzleirnin yolunu tutuyor. Ancak zaman zaman bu yüzden yığılmalar oluşabiliyor. Ancak son zamanlarda olumsuz sonuçlanan başvuruların sayısı artmış durumda. Yine özellikle yurt dışında okuma hayali kuran ögrenciler sanslarını denemeyi sürdürüyor.

Eğitimi yarıda kaldı

Bir vatandaş, "Polonya'ya çalışmak için gidiyoruz, vize, çalışma vizesi, aldık inşallah randevumuz onaylanır vizemiz çıkar. Uzun süredir ugraşıyoruz. Gurbetten geldik zaten buraya. Hakkari'deydik, buraya onun için geldik." dedi.

Bir öğrenci ise, ''Erasmus ögrencisi olsam da yine vize başvurusu bulmakta baya zorlandım diğer ülkelerde oldugu gibi. Eninde sonunda buldum ama henüz ret yiyip yemeyeceğim belli değil. Yoğunluk var dediler ama yoğunluktan oldugunu sanmıyorum. Buraya randevusuz geldim belki alırlar diye, Polonya'dan kaynaklandıgını söylediler." şeklinde konuştuk.

Başvurusu onaylanmayanların maddi ve manevi zararları ise oldukça büyük. O isimlerden biri Baycan Erginsoy:

"Bir yurt dışında master yapmak istedim. İlk hedefim ABD'ydi. ABD'ye 2 defa başvuruda bulundum. İkisi de ret oldu."

"Acentaya 6 bin TL, vizeye 140 dolar, okula bin 200 dolar verdim"

Erginsoy'un, vize faturası da bayağı kabarık.

"Acentaya yaklaşık 6 bin TL, vizeye 140 dolar para verdim. Okula 1200 dolar para yatırmıştım. Bankada yaklaşık 100 bin TL para bulundurmak zorundaydık. Yani bunların hepsini topladığımız zaman zaten 200 bin TL'ye yakın neredeyse bir para yapıyor. Uçak bileti de yaklaşık 11-12 bin TL'ye geliyordu."

"100 bin başvurunun yüzde 20'si reddediliyor"

Acenta sahibi Taner Aktaş, "Şu anda yaklaşık yıllık 95 bin 100 bine başvuruların yüzde 19-20'si reddoluyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nden Ankara'dan başvuru retleri daha fazla. İzmir'e nazaran, İstanbul'a nazaran daha fazla." diyor.

Başvurusu reddedilmeyenler ise, haftalarca müjdeli haber bekliyor.

Vize Danışmanı Zülfikar Yükseker, "Bekleme süreci de dahil evrakımın ve vizemin yani verilecek olan vizenin, bana geri dönüşü en az 6 hafta." diye konuştu.

Ret kararlarının sebebini ise kimse tam olarak bilemiyor. Ancak pandemi sonrası oluşan yığılma ve Ukrayna savaşı'ndaki göç dalgası tahminler arasında bulunuyor.

Acentalar da mağdur

Vize Danışmanı Yükseker, "Attığımız maillerde de işte bu yoğunluktan dolayı oluşan sıkışıklıktan dolayı bizleri mazur görmenizi sizlere rica ediyoruz." dedi.

Acenta sahibi Taner Aktaş, "Biz seyahat firmasıyız. Bizim ayda ortalama en az 3-4 grubumuz yurt dışına gider ve gezerdi. Schengen ülkelerinde. Bu şu anda 1 gruba düştü. Çünkü insanlara şunu diyoruz, 'bizden paketi alacaksınız, vizeye başvuracaksınız lakin vizeniz ret olursa vize parasını geri iade edemeyiz.' Bu da ciddi bir para, o riske de kimse girmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Ret nedenleri siyasi mi?

Türk vatandaşlarına çıkarılan vize zorluklarına karşı Türkiye harekete geçti. Batılı ülkelerin büyükelçileri ile toplantı düzenlenecek. Türkiye'nin uyarıları sıralanacak.

Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu, "Bu planlı ve kasıtlı, vatandaşımız da bunu görüyor. Batılı ülkelerin büyükelçilerini bakanlığa arkadaşlarımız çağıracaklar. Gerekli uyarıları yapacaklar. Eğer bundan sonra düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız." açıklamasını yaptı.

Avrupa vizeden servet kazanıyor

Schengen vizeleri 80 euro'dan başlıyor.

Randevunun erkene çekilmesini isteyenler VIP vize almak için daha fazla para ödeyebiliyor. Yıllık ödenen toplam Schengen vizesi ücreti 100 milyon euroya ulaşmış durumda.