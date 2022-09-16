İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, ele geçirdikleri müştekilere ait sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı "forex" yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulundukları, hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp kendileriyle iletişime geçenlerden yüksek kazanç vaadiyle "yatırım danışmanlığı ücreti" adı altında para talep ettikleri, bu kişiler için çok para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, kazandıkları parayı alabilmeleri amacıyla "vergi ve dosya masrafı" adı altında ücret istedikleri ve işlemlerin yasal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığının resmi kurum logosunu ve internet sitesine ait ekran resimlerinin olduğu belge ve fotoğrafları gönderdikleri öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık zanlılarının gözaltına alınması için İzmir'in yanı sıra Adana, Antalya, Batman, Gaziantep, Hatay, Manisa, Mersin, Trabzon ve Van'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı, firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlıların, İzmir'de 9, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.