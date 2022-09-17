Validen deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok

Erzurum Valisi Memiş yaptığı açıklamada, 'Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor' dedi.

Vali Memiş, 'İl merkezi ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası AFAD, Belediye. Jandarma, Karayolları, Emniyet ve Sağlık ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek tarama faaliyetlerine başlamışlardır. An itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır' ifadelerine yer verdi.

Depremin ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptığı açıklamada. 'Çat ilçemizde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şehrimiz ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin' dedi.