Yurt dışında çalışan işçiye vergi istisnası

Yurt dışında çalışan işçiler, o ülkedeki hak edişlerini doğrudan Türkiye'ye transfer edemedikleri için maaşlarının Türkiye'deki yakınlarının hesabına yatırılmasını istiyordu. Sonrasında işçilerin maaşlarından gelir vergi kesiliyordu. Sorunun çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışma başlattığını ve bunun kendilerine de bildirildiğini anlatan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, "Yurt dışında çalışan işçimizin maaşının tamamını orada verirsek sorun olmuyordu. Ancak şimdi işçi, 'Cezayir'den parayı memleketime transfer edemiyorum, bana burada biraz para verin, geri kalan maaşımı Türkiye'de karımın hesabına yatırın' diyor. Yatırıyorsunuz, bu sefer de Maliye geliyor, 'Bu işçi, parasını burada almış, belki de burada çalışıyor' diyor. İşçiye gelir vergisi tahakkuk ediyor. İşçi de ödeyemediği için borç şirkete geliyor. Bu sefer bir maliyet daha çıkıyor. Bu sorun çözülecek. Türkiye'deki hesaba para yatırılsa bile vergi takibi yapılmayacak" dedi. Yurt dışında çalışan Türk işçi sayısının düştüğüne de işaret eden Eren, "2000'li yılların başında 3-4 milyar dolarlık iş aldığımız zaman çalıştırdığımız Türk işçilerin sayısı 80 bin kişiye kadar çıkmıştı. Şu anda 20 binin altında. Oysaki 30 milyar dolarlık iş yapıyoruz. Düzenleme sonrası tekrar bu seviyeye ulaşırız" değerlendirmesinde bulundu.

UYANIK AVUKATA TEDBİR



Erdal Eren, avukatlarla yaşanan bir başka sorun için de Ticaret ve Adalet Bakanlıklarıyla görüştüğünü ve kısa sürede bunun da çözüme kavuşacağını söyledi. Eren, "Taşra mahkemelerindeki hakimler bu konuları bilmediği için hata yapıyorlar. Bazı işler bitmiş, dosyası kapanmış, hesabı kapatılmış, vergisi ödenmiş, sonrasında inceleme başlatılıyor. Bu tip davalarda zaman aşımı 5 sene. 4'üncü senede bir avukat vekaletnamesini almış ve bir mahkemeden dava açmış. 100-150 milyon dolar tazminatlar çıktı. İşçiyi arıyorsunuz, adına açılan davadan haberi yok. Çözümü ve önerimiz çok basit: 'Türkiye'deki belli başlı bazı şehirlerimizde bu işleri bilen bazı mahkemeleri yetkilendirin. Diğer mahkemelere de bu tip davalara bakamazsınız' deyin. Her gün dava açılıyor. 7-8 senedir, her sene 100-150 milyon dolarlık dosya ortaya çıkıyor. Şimdi bu sorunumuz da çözüme kavuşuyor" diye konuştu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ