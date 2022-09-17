Sosyal konut projesi, 250 sektörde 200 bin istihdam sağlayacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim'in 250 ayrı sektöre hareket getirmesi ve yaklaşık 2 trilyon liralık ekonomik büyüklük oluşturması beklenirken, 500 bin konutun inşa edileceği projede temellerin atılmasından konutların iç dekorasyonuna kadar geçen süreçte birçok sektör işe dahil olacak. Özellikle beton, demir-çelik, hafriyat, kablo, tesisat, boya, cam, pencere, ahşap, seramik, aydınlatma, peyzaj ve telekomünikasyon sektörlerine büyük iş düşerken, tüm sektörlerde önemli iş imkanları doğacak, toplam 200 bin ilave istihdam sağlanacak. Gelecek 6 yıl içinde inşa edilmesi planlanan 500 bin konut ile birlikte öncelikle uzun süredir durgun olan inşaat sektörü hareketlenecek. İhale süreçlerinin ardından başlayacak çalışmalarla 2 milyon kişiye istihdam sağlayan inşaat sektöründe, binlerce kişi daha yeniden şantiye sahalarına dönecek. İstihdam bakımından TOKİ şantiyeleri, duran inşaatlara alternatif olacak.

Bu arada, inşaat çalışmalarına doğrudan veya dolaylı olarak kablo, cam, pencere, ahşap, seramik ve aydınlatma sektörleri de konutlar için gerekli olan donatıları tedarik edecek. Telekomünikasyon şirketleri ise konutların yapılacağı ve arsaların tahsis edileceği bölgelerde internet ve telefon şebekeleri için altyapı çalışması başlatacak. Bu sektörlerde de yeni iş kapıları açılacak. Sektörlerdeki hareketlilik, kaba inşaatın tamamlanmasının ardından da devam edecek. Bundan sonraki süreçte ise mobilya sektörü başı çekiyor. Sektör temsilcileri, konut başına asgari 50 bin liradan başlayan mobilya harcamalarının, sektörü yüzde 10 kadar büyüteceğine işaret ediyor. Kalifiye eleman ihtiyacının artacağı alanlarda da istihdamın artması bekleniyor. Yeni konutların, züccaciye sektörünü de hareketlendirmesi öngörülüyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ