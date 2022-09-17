Soru bankası sil baştan 2 bin yeni soru

Temmuz ayında yapılan ancak kopya iddiaları nedeniyle iptal edilen 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı yarın gerçekleştirilecek. 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS'de yer alan bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddiası ortaya atılmıştı.

Yapılan inceleme sonrasında sınav iptal edilirken, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumlar da ertelenmişti. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı yarın yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak. Adaylara 120 soruya karşılık 130 dakika süre tanınacak. KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül'de, KPSS Önlisans Sınavı ise 9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

VİRGÜL DAHİ ÖZENLE



Yeni KPSS için ÖSYM'nin eski soru havuzu tamamen silindi ve yeni sorular hazırlandı. Akademisyenler ve alanında uzman öğretmenler tarafından 2 binden fazla yeni soru hazırlandı. Soru hazırlayan ekip 1 aydan fazla süredir ÖSYM'de mesai yapıyor.

Bu süreçte yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi, hatasız yeni bir sistem kurulması için kapsamlı çalışmalar yapıldı. Sorular hazırlanırken bir virgülün veya noktanın yerinin yanlış olmasının anlamı tamamen değiştirebileceği göz önüne alındı. Bu durumda soru iptalinin kaçınılmaz olma olasılığı da değerlendirildi.

Soru bankalarında metodolojik değişikliğe gidildi. Öte yandan iptal edilen sınavla ilgili adli soruşturma devam ederken idari soruşturmada son aşamaya gelindi. YÖK incelemelerini tamamladı. Başkan Erol Özvar, bir hafta veya 15 güne kadar sonuçların paylaşılacağını aktardı.

UZMAN EKİP ÖSYM'DE KAPALI



Yeni oluşturulan soru havuzundan rastgele sorular seçildi. Bu işlem interneti bile olmayan, özel güvenlikli kozmik bir bilgisayardan yapıldı. Bilgisayarın bulunduğu alana girmek için de retina taraması gibi bir dizi güvenlik önleminden geçmek gerekiyor.

Çekilen sorular TÜBİTAK tarafından geliştirilen sır cihazına atıldı. Buradan da matbaaya geçecek. Soru hazırlayan ekip sorular basılana kadar ÖSYM'nin kozmik odasında kapalı kalacak.

İKİ OTURUM DÜZENLENECEK



Kamuda memur kadrolarına yerleştirme için organize edilecek olan söz konusu sınavda adaylar yarın sabah oturumuna saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturuma ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek, Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika devam edecek.

BURCU ŞEN - CEYDA KARAASLAN