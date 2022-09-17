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TOKİ'nin finansmanı bankalardan cazip

Muhalefet abartılı hesaplarla algı operasyonu yaparak, karalama kampanyasına girişse de vatandaş sosyal konut projesine rekor başvuru yaptı. Proje her türlü vatandaşın avantajına...

Kaynak : Sabah
Eklenme : 17 Eylül 2022 08:40
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TOKİ'nin finansmanı bankalardan cazip

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, dar gelirli vatandaşın ev sahibi olma umutlarını yeşertirken, malum çevre algı operasyonları ile kampanyayı karalayarak, olumlu her şeyi kötüleme hastalığı ile kendisinden bekleneni yine yaptı.

3 günde 2 milyonu aşan başvuru ile vatandaşın adeta geleceğe bakışını değiştiren kampanyayı kötülemeyi görev edinen kriz lobisi, bu kez de yapılacak ödemeler için hayali planlarla iyimser havayı bozmaya çalışıyor.

ABARTILI HESAPLAR

TOKİ'nin kampanyasında taksit ödemelerinin her yıl memur maaşlarına yapılacak zam oranında artırılmasını, abartılı enflasyon hesaplarıyla şişirerek taksit miktarını 600 bin liraya kadar çıkarmaktan çekinmediler.

Oysa ki, gerek TOKİ'nin geçmiş uygulamaları, gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ve gerekse de hesaplamalar projenin vatandaşın avantajına olduğunu ortaya koyuyor.

20 YILDA 1.5 MİLYON TL

TOKİ'nin kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Belirlenen taksit tutarı ise 2 bin 280 lira. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama maaşlara yapılacak zammın yüzde 10 olduğu dikkate alındığında bu kampanyadan 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek.

Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 lira olacak. 20 yıl sonunda en son taksit ödemesi ise 13 bin 737 TL olarak gerçekleşecek. Fakat bu hesaplara rağmen, TOKİ'nin geçmiş kampanyalarında taksit ödemelerine yaptığı artışın enflasyonun dörtte birinden bile az olduğu dikkate alınmalı.

KREDİ ÇOK DAHA PAHALI

Malum çevre, TOKİ yerine banka kredisinin kullanılmasının çok daha cazip olduğunu ileri sürerken, rakamlar bunu da doğrulamıyor. Merkez Bankası verilerine göre bankacılık sektöründe konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 1.65 seviyesinde. 600 bin liralık konutun yüzde 10'unu peşin ödeyip yüzde 80'i için kredi çekildiğinde 432 bin liralık bir kredi çekilmiş olacak.

Bu durumda aylık ödeme 20 yıl boyunca her ay 7.128 TL olacak. Bu rakamı asgari ücretlinin şu anda bile karşılaması mümkün değil. 20 yılın sonunda da yapılacak toplam ödeme 1 milyon 745 bin liraya ulaşacak.

FATURA DAHA ARTIYOR

Konut kredisi kullanımı, Türkiye'nin dört büyük özel bankasından yapılırsa fatura daha da artıyor. Bu bankalardan birinde aylık konut kredisi faizi yüzde 3.32.

Bu bankadan 432 bin TL tutarında, 240 ay vadeli kredi kullanılırsa, aylık ödeme 14 bin 332 TL, toplam ödeme ise 3 milyon 443 bin liraya çıkıyor. Yine diğer bir özel bankada aylık yüzde 2.11 faizle kredi kullanılırsa, aylık ödeme 9 bin 115 lira, toplam ödeme 2.2 milyon liraya ulaşıyor.

SEDA TABAK

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