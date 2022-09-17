75 yaşındaki baba, 53 yaşındaki oğlunu öldürdü
Adana'da bir baba tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Eylül 2022 11:22
Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Felemez Gök (53) bir süre önce iflas etti. Gök, iflas ettikten sonra psikolojisi bozuldu. Dün gece de Gök, babası İbrahim Gök (75) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce baba tabancayla oğluna ateş etti. Yaralanan oğul olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis babayı gözaltına aldı. Ölen oğul ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!