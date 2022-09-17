Baba ile oğulun 'polisçilik oyunu' polis merkezinde bitti

Olay, Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki C.A. arkadaşı ile araç içerisinde oturuyordu. Bu sırada başka bir araçla C.A ve arkadaşının yanına yanaşan 3 kişi, camdan polis rozeti göstererek onlardan aşağıya inmelerini istedi. Bunun üzerine C.A ve arkadaşı araçtan indi. Kendilerine polis süsü veren 3 kişi, gençlerin 2 bin lirasını silahla gasp ederek Küçükçekmece'ye kaçtı. Olay üzerine C.A. ve arkadaşı polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis 25 kilometre kamera kaydı izleyerek buldu

Gasp edilen aracın plaka bilgilerini alan polis ekipleri polis rolü yapan şüphelilerin baba S.Ç ile oğul Y.E.Ç olduğunu tespit etti. Polis ekipleri ardından 25 kilometrelik güzergahtaki güvenlik kamerasını inceleyerek şahısların saklandıkları yeri tespit etti. Gece saatlerinde yapılan operasyon da baba S.Ç. ve oğlu Y.E.Ç yakalanarak polis merkezine getirildi. Babanın tutuklandığı oğlunun ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.