Bisikletiyle hafif ticari araca çarpan 2 çocuk yaralandı
Bilecik'te bisikletle dolaşan çocuklar hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu 2 çocuk yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Eylül 2022 15:49
İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi'nde Selahattin B. idaresindeki hafif ticari araca karşı yönden gelen 13 yaşındaki Eren M'nin kullandığı bisiklet çarptı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle bisikletten savrulan Erem M. ile arkasındaki 8 yaşındaki Yiğit M. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!