AK Parti'li Dağ: Açık ara farkla birinci parti olacağız

6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü
Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Okul çevrelerindeki 5 günlük denetimin sonuçları açıklandı
Okul çevrelerindeki 5 günlük denetimin sonuçları açıklandı
Sosyal konut başvurularında kimlik numarası sınırlaması kalkıyor
Sosyal konut başvurularında kimlik numarası sınırlaması kalkıyor
Motorine büyük indirim bekleniyor
Motorine büyük indirim bekleniyor
TOKİ'nin finansmanı bankalardan cazip
TOKİ'nin finansmanı bankalardan cazip
Soru bankası sil baştan 2 bin yeni soru
Soru bankası sil baştan 2 bin yeni soru
Galerici yasak dinlemiyor
Galerici yasak dinlemiyor
Devlet ücretsiz dağıttı, öğretmen hala istiyor
Devlet ücretsiz dağıttı, öğretmen hala istiyor
Validen deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Validen deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Ailelere uyarı: Beslenme çantasında paketlemeye dikkat!
Ailelere uyarı: Beslenme çantasında paketlemeye dikkat!
Avrupa kapıda bekletiyor: Ret nedenleri siyasi mi?
Avrupa kapıda bekletiyor: Ret nedenleri siyasi mi?
Su altında kalacak Yusufeli'nde kamu kurumları taşınıyor
Su altında kalacak Yusufeli'nde kamu kurumları taşınıyor
Bakan Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
Bakan Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti
Konut fiyatlarında yeni rekor: İstanbul'da artış yüzde 200
Konut fiyatlarında yeni rekor: İstanbul'da artış yüzde 200
Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'ndan parti yönetimi ve milletvekillerine 'altılı masa' talimatı
Kılıçdaroğlu'ndan parti yönetimi ve milletvekillerine 'altılı masa' talimatı
Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu
Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu
Soylu: Müze ve ören yerlerine muhtarlar ücretsiz gidebilecek
Soylu: Müze ve ören yerlerine muhtarlar ücretsiz gidebilecek
Tepki çeken 'Müdür WC' uygulamasına müfettiş görevlendirildi
Tepki çeken 'Müdür WC' uygulamasına müfettiş görevlendirildi
Merkez Bankasının enflasyon ve dolar tahmini değişti
Merkez Bankasının enflasyon ve dolar tahmini değişti
İçişleri Bakanı Soylu, KPSS için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi
İçişleri Bakanı Soylu, KPSS için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'li Dağ: Açık ara farkla birinci parti olacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 2023 seçimlerinde birinci parti olacaklarını belirterek, "Önümüzdeki 7 aylık çalışma performansıyla Cumhurbaşkanımızı tarihimizin en yüksek oyuyla Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Açık ara farkla yine yeniden birinci parti olacağız" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Eylül 2022 18:49
Yazdır
AK Parti'li Dağ: Açık ara farkla birinci parti olacağız

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve milletvekillerinin katılımı ile 'AK İcraatlar İzmir' konulu serginin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Dağ, AK Parti teşkilatının her kademesinden gelen partililere seslenerek yapılan icraatlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. AK Parti iktidarının yaptığı icraatları hem il binasında hem tüm ilçelere sergilerle anlatacaklarını ifade eden Dağ, iktidar olarak hizmet yapmak durumunda olduklarını dile getirip, "Ama bizimle aynı imkana sahip olanların hatta daha iyi imkanı olanların hizmet etmedikleri bir ortamda hizmet edenin öne çıkması, takdir edilmesi önemlidir. Bunu zaman zaman anlatmakta fayda var" dedi. Hizmet ederken birtakım engellerle de karşılaştıklarını öne süren Dağ, kaynakları sadece hizmete ayırabilme durumunda Türkiye'nin çok daha iyi yerlere gelebileceğini vurguladı.

'BİREYSEL VE KOLEKTİF TALEPLERİ DE DEĞERLENDİRDİK'

İzmir'de hayata geçirilen projelerden örnekler veren Dağ, "İzmir'in her ilçesinde onlarca okul inşa ettik. Her ilçede duble yollar yapıldı. Karayolları ağı dışında şehir içi ulaşım belediyede olmasına rağmen bunu kendimiz yapma noktasında harekete geçtik. Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, Belkahve Tüneli bu dönemde hayata geçirildi. İZBAN birlikte çalışmanın en güzel göstergesidir. İZBAN'ı sadece kendilerine mal etme noktasında olmasınlar. Biz bu dönemde engellerle karşılaştık. Ama bu dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri hükümetten ne talep ettiyse, makul çerçevede ise yerine getirilmiştir. İlçe belediyeleri çıkıp 'şu yapılmadı' diyemez. Böyle bir husus varsa ancak makuliyet noktası olmayan bir iştir. Somut örnek vereyim; Buca Metrosu'nun cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmasını istediler. Uluslararası krediden daha uygun kredi imkanı bulduk. 'Yeşillik Caddesi'nde yeraltında battı çıktılar yapacağız' dediler. Hızlı bir şekilde çözdük. Özkanlar Pazar Yeri'ni kendileri kapattı. Bölgenin pazar yeriydi. Türkiye'de örneği olmayacak şekilde otoyolun altını pazar yeri olarak kullanılması için tahsis ettik. Buca Cezaevi kangren olmuş bir konuydu. Bireysel ve kolektif talepleri de değerlendirdik. 'Karşıyaka Stadı'nı ilçe ve büyükşehir belediyeleri bize tahsis edin' dediler ettik. Bugüne kadar yaptık. Bundan sonra 1,5 yıllık sürede iznini çıkardığımız işlerin üzerine çalışma yapsalar bu sürede ancak bir kısmını bitirebilirler. Onların hazırlığı hala yeterli düzeyde değil" dedi.

'İZMİR'E 112 MİLYAR 65 MİLYON LİRALIK YATIRIM'

AK Parti iktidarı olarak 20 senelik süre zarfında İzmir'e toplam 112 milyar 65 milyon liralık kamu yatırımı gerçekleştirdiklerini açıklayan Dağ, bunun 2.3 milyarını eğitim, 2.16 milyarını sağlık, 4.09 milyarını gençlik spor, 29 milyarını ulaştırma, 24 milyarını aile sosyal politikalar, 21 milyarını çevre şehircilik, 3 milyarını sanayi, 1 milyarını adalet, 298 milyonunu kültür turizm, 12.4 milyarını tarım orman ve 11.9 milyarını enerji yatırımı alanlarında hayata geçirdiklerini kaydetti. Dağ, 12 yıldır vekillik görevini sürdürdüğünü söyleyerek, somut icraatları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin her yerinde partisinin imzasını görebildiğini anlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Dün İstanbul'da CHP Genel Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir mazot verememe töreni yaptılar. Bir iş yapalım derken sadece organizasyonu bile beceremeyen, rezil olan, icraat konusunda bile rezil olan bir siyasi parti genel başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. Bir tarafta Şangay İş Birliği Örgütü ile toplantı yapıp bugün ülkenin tamamına hizmet götüren bir lider, diğer tarafta mazot törenini dahi beceremeyen bir siyasi parti var. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir muhalefeti hak etmiyor. Bizim yarışımız kendimizle, kendi içimizle. Bir sonraki işimizi karşılaştırırken muhalefetin durumuyla değil kendimizle karşılaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'AÇIK ARA FARKLA YİNE YENİDEN BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ'

"Bugün İHA'ları, kendi uçağımızı konuşuyoruz. Nükleer enerjiyi, Karadeniz doğalgazını, Doğu Akdeniz'den çıkartacağımız doğalgazı konuşuyoruz" diyen Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu uğraşı verdiğimizde önümüze İtalya, Amerika, tamamı karşımızda durup engellemeye çalışırken, birileri Yunanistan'ı cesaretlendirici işler yapıyor. Kendinize gelin. Aklınızın başınıza devşirin. Burada Doğu Akdeniz'de dünya karbon rezervinin yüzde 47'si var. Yanı başımızdaki bu karbonu ta okyanus ötesinden çıkartıp gelirini kendileri için alacaklar ve bundan Kuzey Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti bir pay alamayacak, öyle mi? Enerji bugün için de bir ihtiyaçtır yarın için de öyle. En büyük mesele enerji meselesidir. Karadeniz'e de Akdeniz'e de aynı hamleyi yapıyoruz. Karşımızda duranları tarih affetmeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu işbirlikçilere de emperyalistlere de Kurtuluş Savaşı'nda gerekli cevabı vermiştik. Bugün de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu cevabı vermesini biliriz. Sadece millete hizmet uğrunda tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak düsturuyla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 7 aylık çalışma performansıyla Cumhurbaşkanımızı tarihimizin en yüksek oyuyla cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Açık ara farkla yine yeniden birinci parti olacağız. Yapılan icraatların videolarını çekerek metaverse gözlükleri ile vatandaşlarımıza sadece il ve ilçe binalarımızda değil meydanlarda da bunları gösterelim. Ben bunla ilgili her türlü desteği vermeye hazırım. İzmir birçok konuda öncü olan bir kent inşallah bu konuda da öncü olacağız."

'CHP SİYASİ AKTÖRLERİ YETERLİ GELEMİYOR'

Dağ, konuşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dağ, CHP Grup Sözcüsü Özgür Özel'in açıklamalarına atıfta bulunarak, "İzmir'deki CHP siyasi aktörleri yeterli gelemiyor. Önümüzdeki dönemde İzmir'e ithal Manisa'dan, Malatya'dan siyasi aktörler gelmesi planlanıyor. İzmir'in bugüne kadar siyaset yapan CHP'lilerine haksızlık var. Siyasi aktörler olarak Tunç Bey, Ednan Arslan, Abdül Batur, Sevda Erdan Kılıç, Kamil Okyay Sındır var ama herhalde bunlar yeterli gelmiyor ki ithal aktörlerin gelmesi planlanıyor. Bizi alakadar etmiyor ama İzmir CHP siyasetinin kendi adına kendilerini sorgulaması gerektiğini de düşünüyoruz. Bizim gündemimiz icraatlarımız" dedi. Özel'in e-Ticaret Kanunu açıklamasına yönelik de konuşan Dağ, "Ben sorular sordum, sorularım net. Biz bu kanunu getirirken tekelleşmenin önüne geçmeyi hedefledik. Hem komisyonda hem genel kurulda CHP vekilleri düzenlemenin yerinde olduğunu, tebrik ettiklerini, takdir ettiklerini söylediler. Engin Altay'ın konuşmaları var. Lafı başka yere çevirip, suçlulukla, panikle yapmış oldukları açıklamaları başka yere yönlendirmesinler. Onlar yerli, milli diye övdükleri kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesine yönelik lobi çalışmaları ne? Onu açıklasınlar. Diğerleri laf-ı güzaf, boş laf, bulandırıp başka şeyler yapmak. Ben siyasette yeni değilim, İzmirli benim neye çalıştığımı, kim için çalıştığımı iyi bilir. Onlar boş laflar. Sorularımı cevaplasınlar. Bir tekelleşme söz konusu olur ve bundan da milletimiz 1-2 yıl sonra mağdur olursa bunun müsebbibi CHP'dir, bunu tarihe not düşün. Benim sorularıma ne genel başkanları ne kanuna övgüler sunan grup başkanvekilleri cevap vermedi. Gazetecilerin telefonlarını açmadıklarını da biliyorum, işin farkındalar" ifadelerini kullandı.

'ONLAR KONUŞUR AK PARTİ YAPAR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise AK Parti'nin İzmir'de yaptıklarını bu sergi sayesinde vatandaşlarla buluşturduklarını belirtip, "Onlar konuşur AK Parti yapar. Onlar ecdadımıza 9 Eylül'de hakaret eder, biz icraat yaparız ve İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılında yine toplanması için kamulaştırma yaparak binayı yeniden yaparız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın katılımı ile İktisat Kongresi'ni toplayacağız. Vatanını en çok seven, vatanı için en çok çalışandır. İZBAN devletin önderliğinde çok büyük bir ulaşım projesidir. Bugün İZBAN olmasa ulaşım kördüğüm olur, çekilmez hale gelir. İzmir'de bugüne kadar kentsel dönüşümde 25 bin konut yaptık. Şimdi topu taca atmak için kooperatif aldatmacasını öne sürdüler. Onlar baltalıyor biz yapıyoruz. 2023'de inşallah Cumhur İttifakı birinci olacak, 2024'de İzmir Büyükşehir ve birçok ilçeyi kazanacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen partililer sergiyi gezdi

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Bakan Bozdağ: 7'li masa da 7 düvel de Türkiye'nin gelişmesine ve Tayyip Erdoğan'a karşı
Bakan Bozdağ: 7'li masa da 7 düvel de Türkiye'nin gelişmesine ve Tayyip Erdoğan'a karşı
'Bugün Erdoğan, Menderes'in hayal ettiği Türkiye'yi inşa etmektedir'
'Bugün Erdoğan, Menderes'in hayal ettiği Türkiye'yi inşa etmektedir'
Bakan Yanık: Sosyal yardım programlarımız 49 ayrı başlıkta devam ediyor
Bakan Yanık: Sosyal yardım programlarımız 49 ayrı başlıkta devam ediyor

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tüm üniversite rektörlüklerine gönderilen ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli yürütülmesini amaçlayan önlemlere ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işlemine ilişkin davayı sonuçlandırdı.
'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda uzman olarak görev yapan davacının 2016 mali hizmet yılı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin davayı karara bağladı. İşlemi hukuka uygun bulan Daire kararı onandı.
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 73.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 73.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 73.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 16 Eylül Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Bursa'nın işgali kent belgeliğinde

Bursa'nın işgali kent belgeliğinde

Bursa'nın işgal dönemini tüm yönleriyle anlatan 4 yeni kitap, Yunan işgalinin 100. yılında, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla kent belgeliğine kazandırıldı.