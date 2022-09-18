Gaz ödemesi ruble ile olacak, 2,5 milyar dolar içeride kalacak

Türkiye ile Rusya milli paralarla ticarette önemli bir adım daha atıyor. Karşılıklı ticaretin ulusal paralarla yapılması için son yıllarda geliştirilen politikalar sonuç vermeye başladı. Türkiye, Rusya'dan aldığı doğal gazın yüzde 25'inin ödemesini bu ülkenin para birimi olan Ruble ile yapacak. Bu karar Türkiye için milyarlarca dolarlık döviz kaynağının içerde kalması anlamına geliyor. Çünkü Türkiye ithal ettiği doğal gazın yarıya yakın bir kısmını Rusya'dan alıyor.

YÜZDE 45'İNİ RUSYADAN ALIYORUZ

Türkiye geçen yıl yurt dışından 58 milyar 704 milyon metreküp doğal gaz ithal etti. Bu doğal gaz alımının 26 milyar 343 milyon metreküpünü Rusya'dan, 9 milyar 434 milyon metreküpünü İran'dan 8 milyar 820 milyon metreküpünü Azerbaycan'dan aldı. Cezayir'den 5 milyar 987 milyon metreküp, Nijerya'dan 1 milyar 430 milyon metreküp ve diğer ülkelerden ise 6 milyar 690 milyon metreküp doğal gaz ithal etti. Oransal olarak bakıldığında Türkiye'nin geçen yıl aldığı doğal gazın yüzde 44,8'ini Rusya'dan aldığı anlaşılıyor.