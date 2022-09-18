Sağlıkta asıl dönüş ocakta

Ocak ve şubatta açıktan atama ile kamuya dönüşlerin on binleri bulması bekleniyor. Beyaz reformun açıklandığı 12 Ağustos'tan bu yana 550 çocuk hekimi, 457 anestezi uzmanı, 415 kadın doğum uzmanı, 374 iç hastalıkları uzmanı, 234 genel cerrah, 221 kardiyolog, 212 göz doktoru, 178 göğüs hastalıkları uzmanı, 133 beyin cerrahı kamuya dönmek için başvurdu.

En fazla başvuru bin 503 ile İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u 737 ile Ankara, 702 ile İzmir, 445 ile Antalya ve 290 ile Bursa takip etti. Sağlık çalışanlarının tamamına dokunan, doktorların özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştiren beyaz reform ile sağlık çalışanları ve doktorların gelirlerinde emeklilik hakları dahil artışlar oldu. Sağlık çalışanlarına şiddet katalog suçlar arasında girdi. Söz konusu düzenlemelerle kamuya asıl dönüş trafiği için ise yeni yıl işaret ediliyor.