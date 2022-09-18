O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını

Bakan Özer, BM'deki Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu
Bakan Özer, BM'deki Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü
Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Okul çevrelerindeki 5 günlük denetimin sonuçları açıklandı
Okul çevrelerindeki 5 günlük denetimin sonuçları açıklandı
Sosyal konut başvurularında kimlik numarası sınırlaması kalkıyor
Sosyal konut başvurularında kimlik numarası sınırlaması kalkıyor
Motorine büyük indirim bekleniyor
Motorine büyük indirim bekleniyor
TOKİ'nin finansmanı bankalardan cazip
TOKİ'nin finansmanı bankalardan cazip
Soru bankası sil baştan 2 bin yeni soru
Soru bankası sil baştan 2 bin yeni soru
Galerici yasak dinlemiyor
Galerici yasak dinlemiyor
Devlet ücretsiz dağıttı, öğretmen hala istiyor
Devlet ücretsiz dağıttı, öğretmen hala istiyor
Validen deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Validen deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Ailelere uyarı: Beslenme çantasında paketlemeye dikkat!
Ailelere uyarı: Beslenme çantasında paketlemeye dikkat!
Avrupa kapıda bekletiyor: Ret nedenleri siyasi mi?
Avrupa kapıda bekletiyor: Ret nedenleri siyasi mi?
Su altında kalacak Yusufeli'nde kamu kurumları taşınıyor
Su altında kalacak Yusufeli'nde kamu kurumları taşınıyor
Bakan Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
Bakan Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti
Konut fiyatlarında yeni rekor: İstanbul'da artış yüzde 200
Konut fiyatlarında yeni rekor: İstanbul'da artış yüzde 200
Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını

Yüz binlere umut olan sosyal konutlar için geri sayım başladı. Kampanyada aslan payını alan İstanbul ve Ankara'da inşaatların yükseleceği alanlar belli oldu. Vatandaşların merakla beklediği arazileri gezdik.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 18 Eylül 2022 08:20
Yazdır
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını

İstanbul ve Ankara'da sosyal konutların yükseleceği alanlar belli oldu. İstanbul'da kentsel dönüşümün merkezi Esenler'deki konutlar Kuzey Rezerv Alanı'nda yapılacak. Başakşehir'de Kayaşehir Fenertepe mevkii; Tuzla'da Aydınlı, Orhanlı, Mescit mahalleleri konut alanları olacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi için başvurular devam ederken Çevre Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ, teknik çalışmalara hız verdi. Projede aslan payını alan İstanbul ve Ankara'da bazı ilçelerde inşaatların yükseleceği alanlar netleşti. Bazı ilçelerde ise projeye elverişli lokasyonlar ön plana çıktı. İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de 28 bin 340; Tuzla'da 20 bin 920, Çatalca'da 540, Silivri'de 200 adet olmak üzere toplam 50 bin konut inşa edilecek.

BÖLGEYE İLGİ ARTTI

İstanbul'da kentsel dönüşümün merkezi olan Esenler'de sosyal konutlar Kuzey Rezerv Alanı'nda yükselecek. 15 Temmuz Millet Bahçesi, Tekstilkent ve Giyimkent gibi yaşam ve ticaret merkezlerine yakın olan bölge, toplu ulaşım araçlarının da kesişme noktasında. Hastane, okul ve yeşil alanın çevresinde yükselecek olan konutlar

15 Temmuz Mahallesi'ni daha cazip hale getirecek. Civarda faaliyet gösteren emlakçılar ve esnaf, sosyal konut projesinin açıklanması ile yatırımcıların bölgeye olan ilgisinin arttığını belirtiyor.

ULAŞIM KOLAY

İstanbul'da sosyal konutların yapılacağı diğer bir bölge de Başakşehir. İstanbul'un en büyük toplu konut alanlarından birisi olan ilçede, sosyal konutların ön plana çıktığı bölge Kayaşehir Fenertepe mevkii. Bu bölgede 50 dönümlük araziye 450 daire inşa edilecek. İnşaatların temeli iki yıl içinde atılacak ve 2025'te de tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ ve Emlak Konut tarafından daha önce yapılan yüzlerde konuta ev sahipliği yapan mevki, Yeni İstanbul Havalimanı ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakınlığı ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca 2 ayrı millet bahçesine olan yakınlığı da bölgeyi cazip hale getiriyor.

HAVALİMANINA YAKIN

TOKİ'nin halihazırda 5 bin 500 konut inşaatına devam ettiği Tuzla, bu projede 20 bin 920 sosyal konut ile yerine alacak. Aydınlı, Orhanlı, Mescit mahalleleri konutların yapılacağı alanlar olacak. Yine Şifa ve Mimar Sinan mahallelerinde askeri alan kenarındaki bulunan 250 bin metrekarelik bir alan da sosyal konut üretilecek mevkilerden birisi olacak. Tuzla Belediyesi'nin de bölgede konut ve kentsel dönüşüm projeleri bulunuyor. Yeni ulaşım ve altyapı projelerin de odağında olan bölge vatandaşlara cazip fırsatlar sunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanına da yakın olan bölgenin, yapılacak konutlarla yıldızı parlayacak.

e-Devlet başvuruları herkese açılıyor

  • Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişimi engellememesi için kademeli olarak alınan başvurular,
  • 19 Eylül'den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek. e-Devlet üzerinden başvurular 28 Ekim'de sona erecek.

Ankaralı arazilere koştu

Ankara'da Etimesgut Ballıkuyumcu, Gölbaşı Yurtbeyi, Mamak Gökçeyurt'taki muhtemel konut alanlarını inceledik. Bazı vatandaşların şimdiden arazileri yerinde araştırarak muhtarlardan bilgi aldığını öğrendik. Ballıkuyumcu Mahallesi Muhtarı Nazif Ünal, "Arayanlar gelip soranlar oluyor. Vatandaşlar proje açıklanır açıklanmaz buraları araştırmaya başladı. Konutların nerelere dikileceği belirlendikten sonra hem telefonlarımız sık sık çalmaya başladı hem de şehir merkezinden insanlar buraları incelemek için gelmeye başladı." dedi.

MAHALLELİ MEMNUN

Projeye dahil edilen mahallede ikamet eden vatandaşlar da projeden memnun. Ballıkuyumcu Mahallesi'nde market işleten Yaşar Sivri de "Uzun zamandır bu kadar çok ziyaret eden olmuyordu. Gün içinde birileri devamlı binaların yapılacağı yeri soruyor" dedi. Arsa yatırım danışmanı Gökhan Yararbaş da şunları söyledi: "Şehrin biraz daha dışında kalan bu mahalleler şehre dahil edilecek. İnsanlar şimdiden yatırım planı yapmaya başladı. TOKİ'nin buralara can getireceğini düşünüyoruz."

BURALAR KALKINACAK

Projenin başkent adreslerinden biri de Mogan Gölü yakınındaki Yurtbeyi ile Mamak Gökçeyurt Mahalleleri. Gökçeyurt sakinlerinin Hasangazi Dağı adı verdikleri alana yapılacak konutların şehir merkezine uzaklığı 15 kilometre. Yapılacak konutların yanı sıra bir üniversite projesinin de Gökçeyurt Mahallesi'ne yapılacağını söyleyen Muhtar Kadir Kuzu, "Öğrenciler ve evini alıp mahallemize taşınanlar sayesinde mahallemiz canlanacak ve kalkınacak. Mahalle gençleri istihdam alanlarından faydalanabilecek. Ayrıca mahallemizin değeri de artacak. Projenin açıklanmasının ardından telefonlarımız susmaz oldu. Yatırımcılar konutların çevresinde dükkan, arazi ya da benzeri taşınmaz olup olmadığının bilgisini almak için arıyor. Hem milletimiz ev sahibi olacak kendi evinde rahatça yaşayacak hem de mahallenin kalkınması sağlanacak" diye konuştu.

Ayşe Mine Alioğlu Merve Safa Akıntürk Ali Kürşat Büyükada

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Hacker'lar hesapları böyle boşaltıyor
Hacker'lar hesapları böyle boşaltıyor
1 trilyon liralık savunma gücü
1 trilyon liralık savunma gücü
Gaz ödemesi ruble ile olacak, 2,5 milyar dolar içeride kalacak
Gaz ödemesi ruble ile olacak, 2,5 milyar dolar içeride kalacak
Türkiye yollarla bağlanıyor
Türkiye yollarla bağlanıyor
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tüm üniversite rektörlüklerine gönderilen ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli yürütülmesini amaçlayan önlemlere ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işlemine ilişkin davayı sonuçlandırdı.
'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda uzman olarak görev yapan davacının 2016 mali hizmet yılı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin davayı karara bağladı. İşlemi hukuka uygun bulan Daire kararı onandı.
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 73.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 73.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 73.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 16 Eylül Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Bursa'nın işgali kent belgeliğinde

Bursa'nın işgali kent belgeliğinde

Bursa'nın işgal dönemini tüm yönleriyle anlatan 4 yeni kitap, Yunan işgalinin 100. yılında, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla kent belgeliğine kazandırıldı.