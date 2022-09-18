Türkiye yollarla bağlanıyor

28 bin 647 kilometre olan bölünmüş yol ağı, 2053 yılına kadar 38 bin kilometreye, 3 bin 633 kilometre olan otoyol ağı ise 2053 yılında 8 bin 325 kilometreye ulaşacak. Otoyollar hariç olmak üzere, 2053 yılına kadar yapılması planlanan bölünmüş yol projelerinin büyük bir bölümünü çevre yolları oluşturuyor. Bu projelerin 180 kilometrelik kısmının gelecek yıl, 396 kilometrelik kısmının 2029'da, 130 kilometrelik kısmının 2035'te, 90 kilometrelik kısmının ise 2053'te tamamlanması öngörülüyor. Yol genişletme çalışmaları kapsamında ise 2023'e kadar 4 bin 640 kilometre, 2029'a kadar 8 bin 967 kilometre, 2035'e kadar 232 kilometre ve 2053 yılına kadar 112 kilometre olmak üzere toplam 13 bin 951 kilometrelik yol genişletme çalışması planlanıyor.

AKILLI YOLLAR

Akıllı ve otonom teknolojiler ile donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısı ile kaza oranlarının da azaltılması hedefleniyor. Elektrikli araçlar için uygun altyapılar oluşturulacak ve kara yollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımı artırılacak. Kara yollarındaki yükü hafifletmeyi amaçlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu projelerle birlikte önemli hedefler de belirledi. Özel araç yolculuklarının payı yüzde 67,23'den yüzde 68,35'e çıkacak, otobüs yolculuklarının payı ise yüzde 26,29'dan yüzde 20,79'e düşürülecek. Yıllık yük taşımacılığının payı da yüzde 71,39'dan yüzde 57,47'ye indirilecek.

Cevdet Fırat Aydoğmuş