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Terörün röntgeni çekilip DNA'sı çıkarılıyor

Jandarma Kriminal, seçkin birliklerin etkisiz hale getirdiği örgüt mensuplarından ve mağara ile sığınaklarda ele geçirilen dijital materyallerden elde ettiği verilerle örgütün adeta röntgenini çekiyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 18 Eylül 2022 11:36
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Terörün röntgeni çekilip DNA'sı çıkarılıyor

Türkiye'nin toprak bütünlüğüne göz dikenlere karşı güvenlik birimlerinin amansız mücadelesi topyekün devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığının seçkin birlikleri, eli kanlı PKK terör örgütünün cirit attığı Gabar, Bestler Dereler, Tendürek, Amanoslar ve Sarpkaya gibi bölgelerde düzenlediği başarılı operasyonlarla inlerini başlarına yıktı. Şehitlerimiz aziz hatıralarına ithafen 2021 yılında başlatılan 'Eren Operasyonlarında' teröristlerle birlikte yönetici kadrosunda yer alanlar da etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, seçkin birliklerin etkisiz hale getirdiği örgüt mensupları ile mağaralarda ele geçirdiği her türlü delil ve dijital materyaller üzerinde en ince ayrıntısına kadar çalışarak elde ettiği verilerle örgütün adete röntgenini çekiyor ve adım adım takibini yaparak düzenlenen başarılı operasyonların görünmez kahramanları oluyor. SABAH, son teknoloji ile donatılan, Jandarma Genel Komutanlığının kalbi olarak tabir edilen Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına girerek çalışmaları yerinde inceledi.

Türkiye'de akredite edilen ilk kriminal laboratuvar olma özelliği taşıyan Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, operasyonların başarılı şekilde icra edilmesinde önemli katkı sunuyor. Jandarma Kriminal, seçkin birliklerinin etkisiz hale getirdiği örgüt mensupları ile mağara ve sığınaklarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde en ince ayrıntısına kadar çalışarak elde ettiği verilerle örgütün adete röntgenini çekiyor ve adım adım takibini yapıyor. Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, ele geçirilen her bir materyal ve dokümanı alanında uzman kişilerden teşkil edilen Ankara, Aydın, İstanbul ve Van'da bulunan Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliklerine yönlendiriyor ve gerekli incelemeler ilgili şube müdürlüklerinde yapılıyor.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ANALİZ EDİLİYOR

El Yazısı ve Doküman İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından, seçkin birliklerin yapmış olduğu operasyon sonrası teröristlerin üzerinden ele geçirilen belgeler, not defterleri incelemeye alınıyor. Uzmanlar, belgeler üzerinde en ince ayrıntısına kadar çalışma gerçekleştiriyor. Operasyon sırasında terör örgütü mensupları belge ve not defterlerini ele geçmemesi için yakabiliyor. El yazısı ve doküman inceleme uzmanları tarafından kırpılmış, parçalanmış veya yakılmış belgeler birleştirilip incelemesi yapılarak hangi bilgilerin yer aldığı ortaya çıkarılıyor. Buradan elde edilen istihbari bilgiler sayesinde operasyonlara katkı sunuluyor.

TERÖRİSTLERİN YÜZLERİ 40 AYRI NOKTADAN İNCELENİYOR

Bilişim Teknolojileri İnceleme Şube Müdürlüğü, terör örgütü üyelerinin teşhisi noktasında önemli görevler üstleniyor. Teröristlerin eğitim kamplarında çekmiş olduğu videolar, propaganda yaptırdıkları sitelerdeki görüntüler toplanıp analiz çalışması yapılıyor. Terör örgütü üyeleri eğitimleri sırasından toplu olarak fotoğraf çektirebiliyor. Ya da operasyon sonrası etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden fotoğraflar çıkabiliyor. Bu fotoğraflar bir araya getirilerek karşılaştırılma yapılıyor. Terör örgütü şüphelisi herhangi bir yerde görüntü verebiliyor. Elde edilen fotoğraf karesi ve video görüntüleri karşılaştırılıyor ve yüz üzerinde 40 ayrı nokta incelenerek aynı ya da farklı kişiler olduğunun tespiti yapılıyor.

Terör örgütü mensuplarına ait ses kayıtlarının kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla mukayeseler yapılıyor, arka planında gürültü olan ses kayıtları iyileştiriliyor ve net hale getiriliyor. Ayrıca ses kayıtlarının anlam bütünlüğünü bozmak amacıyla herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyla orijinallik incelemesi yapılıyor.

Güvenlik birimlerinin icra ettiği operasyonlarda elde edilen tüm dijital materyaller incelenmek üzere laboratuvara gönderiliyor. Mağara ve sığınaklarda ele geçirilen dizüstü bilgisayar, tablet, USB bellek, drone gibi çeşitli dijital materyaller incelenerek örgüte ait fotoğraflar, konumlar ve geçiş güzergahlarına ait bilgiler ortaya çıkarılıyor. Operasyon düzenleyen birimlere anlık bilgi verilerek terör örgütünün nefes alamaz hale gelmesi sağlanıyor.

18 İl Jandarma Komutanlığında konuşlu bulunan Kriminal Adli Bilişim Timleri ile adli bilişim hizmetleri il seviyesine yaygınlaştırılmış durumda. Söz konusu timler veri ve görüntü inceliyor. Görüntüleri iyileştiriyor ve yüz karşılaştırması yapıyor. Ayrıca Parmak İzi İnceleme Timleri ile birlikte kimliklendirme faaliyeti yürütüyor. Mahallinde süratle incelenen ve anlık istihbarata dönüşen bu bilgiler operasyonlara önemli katkı sağlıyor.

HER TEMAS İZ BIRAKIR

Parmak İzi İnceleme Şube Müdürlüğü, terör örgütü mensuplarının izlerini adım adım takip ediyor. Ülkemizin dört bir yanında bulunan parmak izi inceleme timleri operasyon bölgelerinden ele geçirilen ve etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliğini tespit etmek için parmak ve avuç izini alarak kimlik tespiti yapıyor. Aynı zamanda sığınaklarda ele geçirilen malzemeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılarak sığınakta daha önce bulunan terör örgütü üyelerinin de kimlikleri tespit ediliyor. Son teknolojik imkanları da kullanarak en kısa zamanda şüphelileri tespit ederek operasyonel birliklere bilgi desteğinde bulunurken somut deliller de elde ediyorlar. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait parmak izi veri tabanlarında karşılıklı sorgulama yapılabiliyor.

BİRLEŞMİŞ MİLETLERE RAPOR GÖNDERİLİYOR

Narkotik Madde Analiz Şube Müdürlüğü, terör örgütünün en önemli finans kaynağı olan uyuşturucunun menşeini tespit ederek, farklı yer ve zamanlarda ele geçen uyuşturucu maddelerin birbiriyle olan ilişkisini ortaya koyarak, uyuşturucu maddelerin aynı üretim partisine ait olup olmadığını, uyuşturucunun üretim noktasından ele geçirildiği yere kadar izlediği güzergahın tespit edilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca ele geçirilen uyuşturucu maddeler yapısal ve kimyasal özelliklerine göre profilleme işlemine tabi tutularak bilimsel analizler ve ARGE çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurumlarla bilgi paylaşımı yapılıyor. Birleşmiş Milletler ile ortak yapılan çalışmalar ile uyuşturucu trafiğinin engellenmesine yönelik çalışmalara destek veriliyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), uluslararası olarak düzenlenen ve katılım sağlayan laboratuvarların kendi yeterlilik ve güvenirliğini test etmesine imkan sağlayan çalışmalardaki başarılı sonuçlarına istinaden Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına bağlı narkotik ve kimyasal inceleme laboratuvarlarına başarı sertifikası verdi.

TERÖRİSTLERİN DNA PROFİLLERİ ÇIKARILIYOR

KAPAT [X]

Jandarma Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü, ele geçirilen çeşitli materyaller üzerinden bilimsel metotları kullanarak teröristlere ait DNA profillerini çıkarıyor. Başka bir operasyonda etkisiz hale getirilen veya yakalanan teröristlerin o bölgede de barınıp barınmadığı yönünde incelemede bulunuyor. Bu şeklide terör örgütü mensubunun hangi illerde faaliyette bulunduğunun tespiti yapılmış oluyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ile sahibi tespit edilemeyen DNA profil arşivlerinin entegrasyonu neticesinde 2020'den itibaren 620 dosya aydınlatıldı ve 760 kişi tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İZİ BÖYLE SÜRÜLÜYOR

Jandarma İz İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütü mensuplarının kullandığı mağara ve sığınaklarda ele geçirilen ayakkabı izleri ile olaya karıştığı düşünülen araçların lastik izleri incelemeye alınıyor. Bu izler geçmiş dönemde meydana gelmiş olaylarda ele geçirilen izlerle karşılaştırarak olayı gerçekleştiren terör örgütü mensubunun tespiti yapılıyor. Terör olaylarında kullanılan aletler tarafından oluşturulduğu düşünülen alet izleri incelenerek terör olaylarının çözümüne yönelik çalışmalara destek veriliyor. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve mağara ve sığınaklarda ele geçirilen silahların üzerindeki seri numaraları üzerinde tahrifat ve değişiklik yapılıp yapılmadığı incelenerek, söz konusu silahların daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı, çalıntı olup olmadığı tespit edilerek faili meçhul olayların aydınlatılmasına katkı sağlanıyor. Terör örgütü mensuplarının personel veya malzeme sevki ya da terör eylemlerinde kullandığı araçlardaki araç tescil plakalarının sahte olup olmadığı tespit edilerek hem araç hem de kişilerin tespitine yönelik çalışmalara destek veriliyor.

MERMİ KOVANINDAKİ SIR

Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü, olay yerinde ele geçirilen ateşli silahların, bu ateşli silahların fişeklerinin, kovan ve mermi çekirdeklerinin incelemelerini yaparak kovan ve mermi çekirdeklerinin şüpheli silahtan atılıp atılmadığını inceliyor. Silahların ve kovanların arşiv araştırmaları Balistik Görüntüleme ve Analiz Sistemi (BALİSTİKA) vasıtasıyla yapılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Balistik Veri Bankalarının entegresyonu tamamlandı ve ülke çapında ortak bir veri arşivi oluşturuldu. Bu entegrasyon neticesinde, terör olayları başta gelmek üzere, olayların aydınlatılma oranında yüzde 200'lük bir artış görüldü.

PATLAYICILARA KARŞI TEDBİR ÖN PLANDA

Yanıcı ve Patlayıcı Madde İnceleme Şube Müdürlüğü emrinde görevli patlayıcı madde inceleme uzmanları, meydana gelen patlayıcı madde olayları sonrasında, suçluların tespiti ile meydana gelebilecek olayların önlenmesi noktasında önemli görevler üstleniyor. Özellikle terör olaylarına konu olmuş mühimmat ve kara mayınları gibi fabrikasyon veya el yapımı patlayıcı madde düzenekleri ile ilgili bulgular, sahada görevli patlayıcı madde imha uzmanlarınca toplanarak incelenmek üzere Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderilerek incelemeye alınıyor. Uzman personel tarafından yapılan inceleme neticesinde suça konu patlayıcı maddenin; fabrikasyon ise cinsi, menşei, teknik özellikleri, el yapımı ise çalışma prensibi, kullanılan patlayıcının cinsi tespiti yapılıyor. Özellikle terör örgütlerince geliştirilerek ilk defa kullanılmış düzenekler ile ilgili sahada görevli birlikler uyarılarak meydana gelebilecek üzücü hadiselerin önüne geçmek maksadıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor. Ayrıca, tespiti yapılan hususlar Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Kriminal Eğitim Merkez Amirliği ile de paylaşılarak müdahalede görevli uzman personelin yetiştirilmesi aşamasında verilen eğitimlere katkı sağlanıyor.

TERÖRÜN KİMYASI ÇÖZÜLÜYOR

Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü, terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin el, yüz, boyun ve kıyafet bölgelerinden atış artığı transfer kitleri ile alınan svapları yüksek teknolojiye sahip elektron mikroskopları ile inceliyor. Ayrıca terör olayları ile bağlantılı olarak gönderilen toprak, cam, plastik, boya ve lif gibi maddeler mukayese analizine tabi tutularak gönderilen iki madde arasında benzerlikler hem fiziksel hem de kimyasal olarak tespit ediliyor. Bunlara ek olarak toplumu zehirleyen birçok terör ve suç örgütünün finans kaynağı olarak kullanılan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yüksek hassasiyete sahip kromatografik cihazlarla türleri tespit ediliyor.

ÖMER ÇETİN

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