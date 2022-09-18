Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusunda, akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 12:55
Genel Müdürlükten yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!