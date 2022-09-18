Genç kızı taciz iddiasıyla darbedilip parası gasbedilen minibüsçü ile iki zanlı gözaltına alındı

Bağcılar'da 16 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla darbedilip parası gasbedilen minibüs şoförü ile iki zanlı gözaltına alındı.

Kemalpaşa yan yolda bulunan akaryakıt istasyonundaki dolmuşta taciz ve gasp olayının yaşandığı bilgisi üzerine polis ekipleri, olay yerine intikal etti.

Polis, minibüs şoförü A.B'nin (48), S.Y'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla S.Ç. (19) ve B.Ö. (23) tarafından darbedildiğini, iki zanlının görüntüsünü çektikleri minibüsçünün 2 bin 600 lirasını gasbettikten sonra uzaklaştıklarını belirledi.

A.B. ve S.Y'nin sosyal medyadan tanıştıklarını, olayın buluştuklarında gerçekleştiği bilgisi üzerine polis ekipleri, minibüsçüyle S.Ç. ve B.Ö'yü gözaltına aldı.

Minibüs şoförü A.B. hakkında "cinsel taciz", S.Ç. ve B.Ö. hakkında da "yağma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.