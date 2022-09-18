Ağrı'da iki aile, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ev sahibi oldu
Ağrı'da ihtiyaç sahibi iki aile, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 15:18
Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın girişimiyle kentte yaşayan ihtiyaç sahibi iki aileye hayırseverler destekte bulundu.
Aileler, yaklaşık bir ay içinde 2+1 şeklinde inşa edilen dairelere yerleşti. Sayan, aileleri ziyaret edip yeni evlerinin hayırlı olmasını diledi.
Sayan, hayırseverlere desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Hayırsever kardeşlerimizden ev yapabilmemiz için yardımcı olmalarını istiyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman emrindeyiz. Buradaki bir garibana bir ev yaparsanız, ömür boyu bu mutlulukla yaşarsınız. Bu dünyada bırakacağınız en iyi miras bu olur." ifadelerini kullandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!