Zabıta ekipleri belgelerini unutan adayları KPSS'ye yetiştirdi
Bahçelievler Belediyesi motorize zabıta ekipleri, kimlik kartını ve sınav giriş belgesini unutan 6 kişiyi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yetiştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 17:34
Belediyeden yapılan açıklama göre, bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecek adaylar için tedbirler sınav öncesinde alındı.
İlçede sınavın yapıldığı 13 okulda konuşlanan motorize zabıta ekipleri, herhangi bir aksaklık durumda öğrencilere destek olmak için hazır bekledi.
Kimlik kartını ve sınav giriş belgesini evde unutan 6 kişi, sınava dakikalar kala ekipler tarafından evlerine ulaştırılıp belgelerini aldı. Ekipler daha sonra adayları, tekrar okullarına taşıyarak sınava yetiştirdi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!