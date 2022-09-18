Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrika inşaatında, plastik kalıpların alev almasıyla yangın çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 17:50
Makine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında, yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda bulunan plastik kalıplar, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!