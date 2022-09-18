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TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışında konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'ı ziyaretini bölge barışına faydası olacak, iyi niyetli bir tavır olarak görmediğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 21:00
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TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışında konuştu

Şentop, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışına katılarak konuşma yaptı.

Trakya'nın tek sanayi fuarı olan etkinliğin yıldan yıla büyüdüğünü, 2017'de 40 katılımcıyla kurulan fuara bugün 112 firmanın katıldığını söyleyen Şentop, fuarın Trakya'nın sanayi ve üretim merkezi kimliğini güçlendirdiğine işaret etti.

Konuşmasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'ı ziyaretine dikkat çeken Şentop, aynı ismin geçen ay Tayvan'a tartışmalı bir ziyaret düzenlediğini hatırlattı.

Bir ülkenin meclis başkanının başka bir ülkeyi ziyaretinin normal olduğunu ancak bu ziyaretin son zamanlarda Ermenistan ve Azerbaycan arasında çözülme yoluna giren sorun dikkate alındığında "tahrik edici ve krizi yükseltici bir potansiyel taşıdığını" söyleyen Şentop, bu süreçte Azerbaycan'ın yanında olduklarını her zaman ifade ettiklerini kaydetti.

Şentop, şöyle konuştu:

"Biz de buna mukabil olarak Azerbaycan Milli Meclis Başkanı ile görüştük. Uygun olduğu taktirde bugün Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştireceğimizi, milletvekillerimizden bu konuda yoğun bir talebin olduğunu ifade ettik. Azerbaycan Meclis Başkanımızın, bugün İngiltere'ye gitmesi gerekiyordu. İngiltere'deki cenaze törenine Azerbaycan'ı temsilen katılacak. Biz bu süreçte Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu her zaman ifade ettik, bunu fiilen de gösterdik. Bundan sonra Azerbaycan'ın yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ettik."

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 28 yıl önce işgal ettiğini, iki ülke arasındaki sorunun çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurulan Minsk Grubuna dahil ülkelerin başarılı olamadığını kaydeden Şentop, şöyle konuştu:

"28 sene içerisinde bu Minsk eş başkanlarından birisinin meclis başkanının Ermenistan'ı ziyaret ettiğini hatırlamıyorum. ABD Temsilciler Meclisi başkanlarından birinin de Ermenistan'ı ziyaret ettiğini hatırlamıyorum. Sadece Ermenistan da yetmez -çünkü bir anlaşmazlık varsa tarafı olur- Azerbaycan'ı da ziyaret ettiğini hatırlamıyorum.

Uluslararası birçok kurumun Ermenistan'ı işgalci olarak tespit ve ilan ettiği bu 28 yıllık süreç içerisinde hiçbir adım atmayan, kılını kıpırdatmayan Minsk Grubu eş başkanlarından birisi olan ABD'nin Meclis Başkanı'nın tam Azerbaycan'ın artık 'madem bu sorununu çözemiyorsunuz ben bu sorunu kendim çözerim' dediği ve inisiyatif aldığı, hakikaten de kendi topraklarını işgal altından kurtardığı bir süreçte ziyaret etmesini bölge barışına, dünya barışına faydalı olacak, iyi niyetli bir tavır olarak görmüyorum."

- "Barış ve istikrarın devamından yana bir tutum"

Şentop, dünyanın farklı bölgelerinde etkili olabilmek için tedirginlikler ve istikrarsızlıklar meydana getirmeye çalışmanın büyük bir devletin yürüteceği bir politika olmaması gerektiğine işaret ederek yeni bir dünyanın kurulduğu bu dönemde küçüğüyle büyüğüyle tüm ülkelerin uluslararası hukuka saygılı, adalet ve barış ilkeleri doğrultusunda hareket etmesinin çok daha elzem hale geldiğini dile getirdi.

Uluslararası hukukun Azerbaycan'a tanımış olduğu işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönündeki hakların bilinci içerisinde başından beri Azerbaycan'a destek verdiklerini kaydeden Şentop, "Ermenistan'ın da Kafkasya'da barış ve istikrarın devamından yana bir tutum geliştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu başta Ermenistan'da yaşayan insanlar için, bütün bölgemiz için de çok önemli bir husustur." dedi.

Fuarda Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Şentop, en çok ihracat yapan firma temsilcilerine plaket verdi.

KAPAT [X]

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından TBMM Başkanı Şentop ve protokol üyeleri, stantları gezdi.

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