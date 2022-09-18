Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürüldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 22:11
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaykapı köyü mevkisinde bulunan tarım arazilerindeki anızlarda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tosya ve yakın ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri havadan destek verdi.
Yangın nedeniyle D-100 kara yolu yarım saat ulaşıma kapandı. Yaklaşık 5 saatlik bir çalışma sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 50 hektar anızın zarar gördüğü bildirildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!