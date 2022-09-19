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Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rockefeller Plaza'da düzenlenen Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yemeğinde yaptığı konuşmasında, " PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Terörün karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız. Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde, iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 07:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rockefeller Plaza'da düzenlenen Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yemeğinde yaptığı konuşmasında, "Geldiğimiz noktada, Türk-Amerikan toplumunun belirli bir olgunluğa eriştiğini müşahede ediyoruz. Sahip olduğunuz ortak değerler etrafında birleştiğiniz sürece, üstesinden gelemeyeceğiniz zorluk yoktur." dedi.

Erdoğan, konuşmasına, Amerika'yı ikinci vatan eyleyen tüm Türk vatandaşlarına selam ve sevgilerini göndererek başladı.

Türkiye'den selamlar getirdiğini ifade eden Erdoğan, "Biz sizleri özlemiştik. Görüyorum ki, sizler de bizi özlemişsiniz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllerimizi buluşturan TASC'a şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Erdoğan, dernek temsilcileri, bilim insanları, akademisyenler, iş dünyası, sanatçılar, sporcular gibi Türk-Amerikan toplumunun farklı kesimlerini oluşturanlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dernek temsilcileri, bilim insanları, akademisyenler, iş dünyası, sanatçılar, sporcular gibi Türk-Amerikan toplumunun farklı kesimlerini oluşturanlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler milletimizin ABD'deki gönül elçilerisiniz. Hepimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte nüfusu 95 milyonu bulan büyük bir aileyiz.

Hayat maalesef boşluk kabul etmiyor. Bizim ihmal ettiğimiz her alan başkaları tarafından dolduruluyor. Bu boşlukları da çoğu zaman ülkemize ve milletimize yönelik husumet besleyen çevreler -ki bunları biliyorsunuz- örgütler ve lobiler istismar ediyor. Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek amacıyla hareket eden çıkar gruplarını ve faaliyetlerini sizler zaten görüyorsunuz. Hukuk ve tarih, özellikle bu gerçeklerden uzak iddialar yoluyla Türkiye'yi hedef alan faaliyetlerin akim bırakılması büyük önem arz ediyor. Milletimiz hakkında gerçeklerin gerek Washington'da gerek eyaletler düzeyinde daha iyi idrak edilmesini sağlamak hepimizin ortak görevidir.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

  • Türkiye terörden en çok etkilenen ve terörle mücadelede en ön safta yer alan ülkelerin başında geliyor. PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Terörün karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız. Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde, iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz.

FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz.

15 Temmuz gecesi, 252 insanımızı alçakça katleden, meclisimize bomba atan, demokrasimize kast eden bu yapının hukuk önünde mahkum olması gerekiyor. Sizlerin de bu terör örgütlerinin gerçek yüzlerini her platformda anlatmayı sürdüreceğinize inanıyorum. Nefret söylemlerinin, özellikle de İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik ön yargıların dünya genelinde arttığını müşahede ediyoruz. Ne yazık ki Türk-Amerikan toplumu ve Amerikalı Müslümanlar da bu yönde saldırılara maruz kalıyorlar.

"70 YILLIK MÜTTEFİKİZ"

  • Türkiye ve ABD'nin iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olarak, aralarında çözemeyeceği hiçbir sorun bulunmadığını dile getiren Erdoğan, "Biz, NATO'da beraber miyiz? Beraberiz. NATO'nun en önemli ilk 5 ortağından bir tanesi de Türkiye. Gerek parada, gerek kara gücünde bütün bu destekleri veren en önemli ilk 5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Öyleyse Türkiye'nin konumu gayet iyi anlaşılmalı, iyi bilinmeli ve kararlar, adımlar buna göre atılmalıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren meselelerde bazı görüş ayrılıkları yaşansa da birçok bölgesel ve küresel meselede ABD ile benzer tutumlara sahip olduğunu belirten Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmelerinde, ülkeler arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi hususlarında mutabık kaldıklarını hatırlattı.

UKRAYNA KRİZİ

ABD ile yakın eşgüdüm ve iş birliğine sahip olunan konulardan birinin de tüm dünyayı etkileyen Ukrayna krizi olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güçlü ve güvenilir bir NATO müttefiki olarak attığımız bu adımlarda verdiğimiz destek hepinizin malumudur. Bölgede yedinci ayını dolduran acımasız savaşın kazananı olmayacağını, küresel ekonomik etkilerinin az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyayı olumsuz etkilediğini de her vesileyle vurguluyorum. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'yle tarım koridoru konusunda attığımız adımlar, gelişmiş ülkelere değil, az gelişmiş ülkelere veyahut fakir ülkelere karşı Türkiye'nin tarım koridorunda attığı adım herkesin takdirini toplamaktadır. Yükselen enflasyonu, artan gıda ve enerji fiyatlarını, dünyanın geri kalanı gibi sizler de can yakıcı bir şekilde hissediyorsunuz.

Türkiye olarak, savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılmasına, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletlerle birlikte yürüttüğümüz gayretler sonucunda sağlanan İstanbul Mutabakatı, bu çabaların en somut örneğidir. Burada yakaladığımız olumlu iklimi önce ateşkese, ardından da kalıcı barışa tahvil etmeyi istiyoruz. Uluslararası toplumun ve dostlarımızın da samimi desteğiyle inşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum."

"ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATTIK"

Gelecek sene Cumhuriyetin 100'üncü yılına kavuşmanın haklı gururunun yaşanacağını anımsatan Erdoğan, bu yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, aynı zamanda 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığı içinde yola devam ettiklerini söyledi.

"Değerli dostlar, önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kavuşmanın haklı gururunu yaşayacağız. 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle, yaptığımız devrimlerle Türkiye'yi her alanda hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık.

Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak milli iradeyi ülkemizde tartışmasız bir şekilde hakim kıldık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık. Hak ve özgürlüklerden ekonomiye, enerjiden savunma sanayiine, eğitimden ileri teknolojiye, terörle mücadeleden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede ülkemizin gücüne güç kattık.

Akıl ve vicdan sahibi herkes 2002'nin Türkiye'si ile 2022'nin Türkiye'si arasında dağlar kadar fark olduğunu kabul edecektir. Bugün bölünmüş yollarıyla, otobanlarıyla, hızlı tren hatlarıyla, tünelleriyle, havaalanlarıyla, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli, köprüleriyle ulaşım altyapısını tamamlamış bir Türkiye var.

Hepsinden öte İGA'sı ile dünyada ilk 3 içinde yer alan havalimanıyla bir Türkiye var. Bir diğer taraftan Çanakkale Köprüsü ile dünyada ilk 3 içinde yer alan bir köprüye sahip. Bütün bunlar bu dönemde oldu ve herkesin 'Yapılamaz' dediklerini bizler gerçekleştirdik. Ve şu anda Çanakkale Köprüsü dünyada bir örnek. Havalimanımız bir örnek. Pandemi döneminde dünyadaki havalimanları tamamen stop derken bizimki çalışıyordu. Çalıştı ve hala da özellikle kargo taşımacılığında dünyada ilk 5'in içerisinde yer alıyor."

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"BUGÜN HAKLARINI SAVUNAN GÜÇLÜ TÜRKİYE VAR"

Bugün Ege'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de haklarını savunma konusunda kararlı davranan, ordusu ve diplomasisi güçlü bir Türkiye var. Bugün, kendine sığınan 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura kucak açan, onlara sahip çıkan, insanlığın vicdanı olmuş bir Türkiye var. Mültecileri Ege'de, Akdeniz'de, denizde boğan bir ülke yok. Tam aksine onları denizden toparlayan bir Türkiye var. Bugün, dünyada barış için çaba harcayan ve netice alan siyasi etkinliğe ulaşmış bir Türkiye var. Bugün, rekor büyüme oranlarıyla ekonomisi başarıdan başarıya koşan, bölgesinde ve ötesinde politikaları takdirle takip edilen, krizlerle başa çıkma kapasitesini en üst düzeye çıkarmış bir Türkiye var. Her ziyaret edişinizde, inanıyorum ki, sizler de Türkiye'de gerçekleşen bu büyük dönüşümü bizzat görme fırsatı buluyorsunuz. 'Bu değişiklik ne kadar zamanda oldu? Ne çabuk oldu? Geçen gelişimizde bunlar yoktu, şimdi var' diyenleri hep görüyorum. Bu bir gerçeği ortaya koyuyor. Türkiye sürekli değişiyor. 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Bununla birlikte dünyada özellikle rekabeti esas alan bir anlayışla yola devam ediyoruz. Büyüyen, güçlenen, itibarı artan Türkiye'nin burada sizlere de güven aşıladığını biliyorum."

"2023 SEÇİMLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Bu kalkınma ve demokrasi hamlesini gelecek dönemde daha da hızlandırarak devam ettirmek istediklerini belirten Erdoğan, "Bunun için 2023 seçimlerine büyük önem veriyoruz. Yurt dışındaki siz vatandaşlarımızın da oy kullanacağı bu tarihi seçimleri, tam anlamıyla bir milli irade şölenine dönüştürmek arzusundayız." dedi.

Demokratik katılımın en önemli ve etkin yolunun seçimler olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin, 70 yılı aşan çok partili hayatında şeffaf ve güvenilir seçim sistemiyle büyük bir başarıya imza attığını hatırlattı.

"Hangi siyasi tercihte bulunursak bulunulalım, oy kullanmak yoluyla Türk demokrasisine sahip çıkmak hepimizin görevidir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerden iradenize sahip çıkmanızı, buradaki her bir vatandaşımızın sandığa giderek muhakkak oyunu kullanmasını teşvik etmenizi istiyorum. Bizleri bir arada tutan, bizi biz yapan unsurların farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğunu vurgulamak istiyorum. Biz birlikte hareket ettiğimiz sürece, hem Türk-Amerikan toplumunun, hem de ülkelerimizin çok daha başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyorum. Gerek Amerika'daki temsilciliklerimiz, gerek Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarımız sizlerin yanındadır, yanınızda olmayı sürdürecektir. Geçtiğimiz sene açılışını yaptığımız yeni Türkevi binamızın da sizlerin ortak eviniz olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum."

Toplantıyı düzenleyen TASC'a teşekkür eden Erdoğan, katılımcılara şükranlarını sundu.

TOPLANTIDAN NOTLAR

TASC yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

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