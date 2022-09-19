Albay başörtüsünü yasakladı iddiası

Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, 6 Eylül'de yayımladığı emirde "Müdürlükte görev yapan tüm personelin lojmanlarda ikamet eden subay astsubay ve aileleri ile bunları ziyarete gelen misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal topuklara kadar uzanan pardösü vb. ideolojik amaç simgeleyen çağ dışı kıyafetler ile fabrika müdürlüğe girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir" ifadeleri kullanarak başörtüsünü 'çağ dışı kıyafet' olarak niteledi.

Emrin, gelen tepkiler üzerine geri çekildiği belirtilirken, 'sehven' yazıldığı iddia edildi. Gazetemizin edindiği bilgelere göre, Albay İlhan Coşkun hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan, skandal emrin ortaya çıkmasını sağlayan Büro Memur-Sen, emrin ilgili maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açacaklarını bildirdi.

YAZGAN: TOPLUMSAL HUZURA SALDIRI

Konuyu gazetemize değerlendiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, söz konusu emrin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yazgan şöyle konuştu:

Yayımlanan emirde başörtüsünün 'çağ dışı kıyafet' olarak nitelendirilmesi, sakal bırakanlara 'cezai işlem' uygulanacağı tehdidi, eski Türkiye'ye özlem duyanlara ve darbeci zihniyete hizmet etmektir. Büro Memur- Sen'in konuyu ortaya çıkarması ve kınamasından sonra müdürlükten yapılan 'iç emrin sehven yayımladığı' açıklaması bizleri ve kamuoyunu tatmin etmemiştir. Bildiriyi yayımlayan Albay'ın, başörtüsünü ve sakalı 'çağ dışı' olarak nitelendirip personele ceza tehdidinde bulunmasını bir kez daha kınıyor bu bildiriyi toplumsal huzura yönelik aleni bir saldırı olarak değerlendiriyoruz.