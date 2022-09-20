Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden 1'i tutuklandı
Düzce'de, belediye denetimli özel halk minibüsüne, içinde yolcu varken ateş eden şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Eylül 2022 18:57
Düzce-Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Kervan Köprülü Kavşağı mevkisinde önceki gün, yol verme nedeniyle çıkan kavganın ardından Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk minibüsünün önüne motosikletle geçip ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ü.Ç. ve yanındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ü.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!