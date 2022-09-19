Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 07:48
Alınan bilgiye göre, D.İ. idaresindeki 38 AEK 457 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki korkuluklara ve aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile aynı otomobilde bulunan S.N. olay yerinde hayatını kaybetti.
İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!