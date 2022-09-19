Samsun'da amcası tarafından kazara vurulan genç kız hayatını kaybetti
Samsun'un Havza ilçesinde amcası tarafından kazara vurulan genç kız hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 09:14
Alınan bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi'nde mahalle muhtarı Mehmet T, evlerinin bahçesinde ailecek oturdukları esnada ruhsatlı tabancasının kazayla ateş alması sonucu yeğeni 20 yaşındaki Ayşenur T'yi yaraladı.
Mehmet T, yaralı genç kızı kendi aracıyla Havza Devlet Hastanesi'ne getirdi.
Ayşenur T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muhtar Mehmet T, hastaneye gelen Havza İlçe Jandarma Komutanlığa bağlı ekibe silahıyla teslim oldu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!