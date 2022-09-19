Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye!..
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye!..
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
Şanlıurfa'dan şehit haberi
Şanlıurfa'dan şehit haberi
'Azalıktan niye istifa ettin' diye soran muhtara kurşun yağdırdı
'Azalıktan niye istifa ettin' diye soran muhtara kurşun yağdırdı
Zıpkınla balık avlamak için gölete giren lise müdürü boğuldu
Zıpkınla balık avlamak için gölete giren lise müdürü boğuldu
EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı
EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı
Emre Olur Türkiye'ye getirildi
Emre Olur Türkiye'ye getirildi
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını
Bakan Özer, BM'deki zirvede konuştu
Bakan Özer, BM'deki zirvede konuştu
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü
Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Okul çevrelerindeki 5 günlük denetimin sonuçları açıklandı
Okul çevrelerindeki 5 günlük denetimin sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını 6.540 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 10:40
Yazdır
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 976 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 983 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 976 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6.540 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,7 artışla günü 1.676 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.660 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin artması ve bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf, Japonya ve İngiltere'de de piyasaların kapalı olduğunu anımsatarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.600 doların destek olduğunu, 1.680 ve 1700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Borsa haftaya yatay başladı
Borsa haftaya yatay başladı
Brent petrolün varil fiyatı 91,31 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 91,31 dolar
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
SPK'den borsadaki işlemlere ilişkin çıkan haberlere dair açıklama:
SPK'den borsadaki işlemlere ilişkin çıkan haberlere dair açıklama:
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Enerji krizi sonrası donmaktan korkan Avrupalı kışı Türkiye'de geçirecek
Enerji krizi sonrası donmaktan korkan Avrupalı kışı Türkiye'de geçirecek

Bu Habere Tepkiniz

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=15000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-ihtiyac-kredisi
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

İstanbu Eyüpsultan'da yaklaşık 25 metrekarelik bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen ev sahibi Veli Budanmış, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkilere, "Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler" diye konuştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Bursa'da eğitim avantajlarla başladı

Bursa'da eğitim avantajlarla başladı

Bursa?da eğitim, Büyükşehir Belediyesi?nin ?sosyal etkinliklerden burs imkanlarına, indirimli su ve ulaşım fiyatlarından kırtasiye desteğine kadar? her alanda sağladığı büyük avantajlarla başladı.
Advertisement