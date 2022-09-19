Dolar 18,30 TL sınırında
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 18,29 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 18:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2800
|18,2810
|18,2910
|18,2920
|Avro
|18,3160
|18,3170
|18,3160
|18,3170
|Sterlin
|20,8200
|20,9400
|20,8270
|20,9310
|İsviçre Frangı
|18,9060
|19,0000
|18,9110
|19,0060
|ANKARA
|ABD Doları
|18,2500
|18,3300
|18,2610
|18,3410
|Avro
|18,2760
|18,3560
|18,2760
|18,3560
|Sterlin
|20,7600
|20,9700
|20,7670
|20,9770